Åpningstider for Vinmonopolet og ølsalg i påsken

Lurer du på når du får kjøpt vin og øl i påsken? Her får du oversikten.

Koronakrisen har ført til at mange butikker har stengt sine dører midlertidig. For mange er det nok derfor gode nyheter at Polet fortsatt er åpent. På de fleste matbutikkene går handelen som normalt. Her får du oversikten over når du får kjøpt herlighetene.

Allerede i 2014 ga regjeringen tillatelse til at polutsalgene kan ha åpent på valgdager, pinseaften, påskeaften og nyttårsaften. Påskeaften har polet imidlertid hatt stengte dører grunnet tariffestede fridager, men fra 2017 gjaldt en ny avtale.

Fakta Vinmonopolets åpningstider påsken 2020 ↓ Vær obs på lokale avvik - se vinmonopolet.no for å søke på ditt lokale utsalg. Mandag 6. april: 10.00-18.00 Tirsdag 7. april: 10.00-18.00 Onsdag 8. april: 10.00-15.00 Torsdag 9. april: Stengt Fredag 10. april: Stengt Lørdag 11. april: 10.00-15.00 Søndag 12. april: Stengt Mandag 13. april: Stengt

Det betyr at du får en luke midt i påsken til å etterfylle om godsakene tar slutt skjærtorsdag eller langfredag: Polet holder åpent mellom klokken 10 og 15 påskeaften.

Ifølge Vinmonopolet er det lokale variasjoner. Du kan sjekke ditt lokale polutsalg hos Vinmonopolet .

Skal du gjøre innkjøpene onsdag, må du være obs på at alle utsalg stenger senest klokken 15, noen allerede klokken 14.

Som før er polutsalgene stengt skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. I disse koronatider kan det være greit å være litt obs på endringer. Vinmonopolet kan jo rett og slett stenge til smittefaren har lagt seg.

Fakta Ølsalg i Oslo kommune i påsken ↓ Mandag 6. april: 09.00-20.00 Tirsdag 7. april: 09.00-20.00 Onsdag 8. april: 09.00-18.00 Torsdag 9. april: Ingen ølsalg Fredag 10. april: Ingen ølsalg Lørdag 11. april: 09.00-18.00 Søndag 12. april: Ingen ølsalg Mandag 13. april: Ingen ølsalg

Ølsalg i påsken

Salg av alkoholholdig drikk opptil 4,7 prosent kan som hovedregel skje fra kl. 08 til kl. 18. På dagene før søndager og helligdager skal salget som hovedregel opphøre kl. 15.00.

De enkelte kommunene kan imidlertid innskrenke eller utvide dette til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Det betyr at salg av alkohol i butikken på onsdag før skjærtorsdag etter lovens hovedregel kan skje fram til 15, men maksimalt fram til kl. 18.00.

Det er viktig at du undersøker hva som gjelder for din kommune og de butikkene det gjelder. I Oslo kommune kan man for eksempel selge alkohol til kl. 18.00 onsdag før skjærtorsdag. Det samme gjelder påskeaften.