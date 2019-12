Åpningstider for Vinmonopolet på julaften, nyttårsaften og resten av romjulen

Her får du oversikt over åpningstidene til Vinmonopolet i romjulen, og når du kan få kjøpt øl i de største kommunene.

Dette er årets travleste tid på Vinmonopolet, og er du en av etternølerne kan det være lurt å ta en kikk på åpningstidene.

Det er nemlig slik at disse varierer en god del gjennom høytiden. Det er også greit å vite at polet er stengt på julaften.

I oversikten under finner du åpningstidene for jul og nyttår, men merk at lokale avvik kan forekomme. Sjekk din lokale butikk her.

Mandag 23. desember: Åpent til senest kl. 18.00

Julaften: Stengt

1. juledag: Stengt

2. juledag: Stengt

Fredag 27. desember: 10.00 - 18.00

Lørdag 28. desember: 10.00 - 18.00

Søndag 29. desember: Stengt

Mandag 30. desember: 10.00 - 18.00

Nyttårsaften: 10.00 - 18.00

1. nyttårsdag: Stengt

Ølsalg nyttårsaften og romjulen

Merk at det kan forkomme variasjoner her. Noen butikker vil for eksempel stenge butikken tidligere. Denne oversikten viser heller hvor lenge de enkelte kommunene tillater butikkene å selge alkoholholdige varer i høytiden.



Oslo kommune

Julaften: 09.00–18:00

Nyttårsaften: 09.00–18:00

Bergen kommune

Ølsalget er stengt på julaften

Nyttårsaften: 08.00–16.00

Trondheim kommune

Julaften: 09.00-15.00

Nyttårsaften: 09.00-18.00

Stavanger kommune

Julaften: 09.00–18:00

Nyttårsaften: 09.00–18:00

Tromsø kommune

Julaften: 08.00-15.00

Nyttårsaften: 08.00-15.00

