Apple gjemte en hemmelig beskjed i denne videoen

Den varer i bare seks bilderammer, men Apple har en klar beskjed til fansen som tar seg tid til dechiffrere koden i videoen over. (Ta det rolig, vi har gjort jobben for deg).

Tirsdag 10. september annonserte iPhone-produsenten Apple tre nye mobiler sammen med en rekke andre nyheter.

Den tettpakkede pressekonferansen varte i nærmere to timer, men rett etter at arrangementet var over, publiserte selskapet en video som oppsummerte hele pressekonferansen på to minutter.

Nå har oppmerksomme tittere oppdaget en hemmelig beskjed i videoen. Den varer i kun noen få bilderammer, og er godt skjult.

Se videoen over og se om du oppdager den likevel.

Det var Reddit-brukeren Gcarsk på r/apple som publiserte funnet først. Apple har lagt inn beskjeden cirka 1 minutt og 23 sekunder ut i videoen, rett etter at det blir sagt «the best-selling PC».

Den tar form som den fryktede «blåskjermen» mange PC-brukere har opplevd, og som ofte tyder på alvorlig feil med datamaskinen.

Stopper du videoen over på akkurat riktig tidspunkt, får du opp denne «blåskjermen». I binær kode har Apple en beskjed til sine mest ihuga tilhengere.

Øverst på skjermen står det «Error 09102019», en referanse til datoen for pressekonferansen den 10. september 2019.

Videre står det:

«This is just a thought. But it might be nice to have some sort of easter egg message in here for the hard core Apple fans that will stop the video», etterfulgt av denne binærkoden.

01010011 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110100 01101111 01101111 01101011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110100 01101001 01101101 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01110100 01110010 01100001 01101110 01110011 01101100 01100001 01110100 01100101 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00111111 00100000

01010111 01100101 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110

I likhet med nettsiden Techcrunch har vi kjørt koden gjennom en binærkalkulator.

I klartekst er beskjeden fra Apple:

So you took the time to translate this? We love you.



Om du har lyst til å løse en liten kodegåte selv, kan du prøve deg på denne:

01010100 01100001 01101011 01101011 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01100001 01110100 00100000 01100100 01110101 00100000 01101100 01100101 01110011 01100101 01110010 00100000 01001110 01100101 01110100 01110100 01100001 01110110 01101001 01110011 01100101 01101110 00101110 00100000 01000100 01100101 01110100 00100000 01100010 01100101 01110100 01111001 01110010 00100000 01100001 01101100 01110100 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01101111 01110011 01110011 00100001 00100000 01001000 01100001 00100000 01100101 01101110 00100000 01110010 01101001 01101011 01110100 01101001 01100111 00100000 01100111 01101111 01100100 00100000 01100100 01100001 01100111 00100000 01110110 01101001 01100100 01100101 01110010 01100101 00101110

Se Apples nye flaggskip-telefon: