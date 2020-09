Apple inviterer til pressekonferanse tirsdag kveld – her er ryktene

Med tittelen «tiden flyr» har Apple invitert til pressekonferanse tirsdag kveld klokken 19.00. Her er hva ryktebørsen mener Apple skal annonsere.

LIVE: Du kan følge Apples pressekonferanse direkte i toppen av denne artikkelen fra klokken 19.00.

«Time Flies» – tiden flyr – skriver Apple i invitasjonen til pressekonferansen som arrangeres tirsdag klokken 19.00 norsk tid.

Som vanlig er ikke de få ordene tilfeldig valgt, og analytikere mener at det ikke er Apples neste mobil iPhone 12 som skal vises fram, men at kvelden har fokus på selskapets smartklokke Apple Watch.

I tillegg tror eksertene at nettbrettet iPad Air står på planen sammen med den offisielle lanseringen av programvaren iOS 14.

Ny iPad Air

Det er forventet at iPad Air 4 kommer til å få seg en real design-oppdatering, og vil ligne mer på iPad Pro med rette kanter.

Les også: Test: Samsung Galaxy Note20 Ultra

Dette er dagens versjon av iPad Air. Den ser til forveksling lik ut som vanlige iPad. Foto: Apple

Det betyr også at Apple vinker farvel med hjemknappen, men kanskje ikke fingeravtrykk-leseren. Lekkasjer tyder på at den kan bli flyttet til sideknappen. Dette er også et grep den anerkjente analytikeren Ming-Chi Kuo har foreslått at Apple kommer til å ta.

Lighting-porten ser ut til å bli byttet med USB-C, slik det er på iPad Pro.

Utover det har vi ikke mange detaljer om iPad Air 4, som prismessig kommer til å legge seg mellom dagens iPad og iPad Pro.

Ny Apple Watch

En ny Apple Watch blir den sjette i serien, og på ryktebørsen hevdes det at årets nykommer vil ha ytterligere fokus på helsefunksjoner.

På utsiden er det ikke forventet endringer i designet, men at klokken følger samme formfaktor som Apple Watch Series 4 og Apple Watch Series 5.

Test av Apple Watch Series 5: Etter tre uker med Apples nye klokke er konklusjonen krystallklar

Med 5. generasjon av Apple Watch skrur endelig ikke skjermen seg av så lenge klokka sitter på armen. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

På innsiden tror man at Apple nå fjerner komponenten som støtter Force Touch. Dette er for lengst borte i iPhone. Vi kan bare håpe at den ekstra plassen på innsiden av klokken blir brukt til et større batteri.

Finansnettsiden Bloomberg hevder Apple kommer til å lansere enda en klokke – en rimeligere utgave som kan erstatte den tilårskomne Apple Watch Series 3. Smartklokken har fram til i dag vært til salgs i Apples nettbutikk for fra 2300 kroner. Tirsdag blir interesserte møtt av teksten «Vi gjør oppdateringer i Apple Store. Prøv igjen snart.»

Det usikkert hvorvidt de nye operativsystemene iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 og tvOS 14 vil bli tilgjengelige fra tirsdag 15. september, men historisk sett bør oppdateringen ikke være langt unna. Det forventes uansett at Apple vil vise fram flere funksjoner, og i det minste offentliggjøre datoen for slippet.

Les også: Apple bekrefter ryktene: - En historisk endring

Applesjef Tim Cook inviterte til pressekonferanse tirsdag 15. september klokken 19.00. Foto: Marcio Jose Sanchez (AP)

Helt ny maskinvare?

På den litt mer usikre siden, ryktes det også om at Apple kan vise fram helt ny maskinvare.

Det har i årevis blitt spekulert i at selskapet utvikler egen maskinvare med brikker tilsvarende Tile som gjør at du kan følge med hvor bagen din er på reise eller hvor du har parkert bilen.

På bakgrunn av lekkasjer skriver nettsiden 9to5Mac at trackeren skal hete AirTags. En av tingene som tyder på at tiden kan være inne til å vise fram maskinvaren er rapporter om at dingsene skal være satt i masseproduksjon.

Du kan følge Apples pressekonferanse direkte i toppen av denne artikkelen.