Apple kaller tilbake 15 tommers MacBook Pro-enheter

Apple har sendt ut «viktig melding» angående batterier i 15-tommers MacBook Pro-enheter.

Apple har annonsert en frivillig tilbakekalling av «et begrenset antall eldre 15-tommers MacBook Pro-enheter som har et batteri som kan overopphetes og utgjøre en mulig sikkerhetsrisiko».

Som er en pen måte å forklare at batteriene kan begynne å brenne på.

Les også: Rykte om ny prisbombe fra Apple: - Det er galskap

Ifølge Apple gjelder det enheter solgt mellom september 2015 og februar 2017.

Fare for overoppheting og brennende batterier er alvorlig, og Apple ber kunder om å slutte å bruke de aktuelle MacBook Pro-enhetene.

Dersom du er rammet, tilbyr selskapet et kostnadsfritt erstatningsbatteri. Du kan sjekke serienummeret på din maskin på denne nettadressen.

Les også: Apple annonserer streamingtjenesten Apple TV+

Slik sjekker du maskinen din

For å bekrefte hvilken modell du har velger du «Om denne maskinen» fra Apple-menyen () i det øvre, venstre hjørnet av skjermen din.

Hvis du har en MacBook Pro (Retina, 15 tommer, midten av 2015), skriver du inn datamaskinens serienummer på nettadressen over for å se om dette gjelder for din maskin, opplyser Apple.

Dersom du er rammet, er de gode nyhetene at med et nytt batteri kan maskinen få et lenger liv enn normalt. De dårlige nyhetene er at du må klare deg uten en maskin mens den er til reparasjon.