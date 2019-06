Apple kommer med uvanlig oppgraderings-advarsel for iPhone

– Et slag under beltestedet, kommenter Forbes-skribent.

Mandag kveld annonserte Apple det nye og kommende operativsystemet til iOS 13 til iPhone og iPod.

En lang rekke nyheter ble annonsert og vist fram fra scenen. Det Apple ikke snakket høyt om var at selskapet for første gang dropper støtten til to tidligere generasjoner med iPhone-modeller.

Som forventer droppes støtten til iPhone 5S, men i tillegg vil ikke personer som har kjøpt iPhone 6 og iPhone 6 Plus heller motta programvareoppdateringer framover.

Forbes-skribent Gordon Kelly stiller seg undrende til dette valget, og setter det i sammenheng med rapporter om sviktende salg for de seneste modellene av iPhone.

– Det er jo beleilig at iPhone 6-serien, med 220 millioner solgte enheter, er den mest solgte generasjoner av iPhoner i historien, skriver han i en kommentar.

Apple utvidet i 2018 støtten til iPhone 5S, som fram til nå har kunnet motta viktige programvare- og sikkerhetsoppdateringer. Det som er spesielt med iPhone 6 er telefonen fremdeles er i salg hos «autoriserte forhandlere».

– Å selge en telefon som tre måneder senere ikke vil få sine sikkerhetshull tettet gjennom oppdateringer, er et slag under beltestedet, mener Kelly.

Apple dropper også støtten for 6. genearsjon iPod Touch, som Apple solgte i sin egen nettbutikk så sent som i forrige uke.

Det er verdt å nevne at Apple i all hovedsak støtter sine telefoner lenger enn noen av sine konkurrenter.

– Det som ikke er riktig er å selge et produkt til kunder som ikke aner at støtten er på vei til å forsvinne, kommenterer Kelly.

Nettavisen har kontaktet Apple for en kommentar. Vi oppdaterer denne artikkelen dersom vi får svar.