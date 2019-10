Apple lanserer nye AirPods Pro, som vil være tilgjengelige i butikken fra 30. oktober.

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– I dag lanserte Apple AirPods Pro, et spennende tilskudd til AirPods-familien, med aktiv støyreduksjon og overlegen, altoppslukende lyd med en helt ny og lettere øretelefondesign. AirPods Pro kan bestilles på apple.com og på Apple Store-appen allerede nå, og kjøpes i butikker fra onsdag 30. oktober, heter det fra selskapet.

Slik ser nye AirPods Pro ut. Foto: apple.com

AirPods Pro har den samme gode batteritiden som AirPods, med lyttetid på opptil fem timer. Når aktiv støyreduksjon er aktivert, gir AirPods Pro lyttetid på opptil 4,5 timer og taletid på opptil 3,5 timer på én opplading.

Ved å lade ved hjelp av det trådløse ladeetuiet kan AirPods Pro gi lyttetid på over 24 timer og taletid på over 18 timer, opplyser Apple.

- AirPods er verdens mestselgende øretelefoner. De er enkle å sette opp og har fantastisk lyd og ikonisk design, noe som gjør dem til et svært populært Apple-produkt. Med AirPods Pro tar vi magien til et helt nytt nivå», sier Phil Schiller, Apples globale markedsføringssjef i pressemeldingen.

- De nye øretelefonene AirPods Pro har fantastisk lyd med adaptiv EQ, komfortabel passform med fleksible plugger, nyskapende aktiv støyreduksjon og lydfremheving. Vi tror kundene våre kommer til å elske dette nye tilskuddet til AirPods-familien, skriver selskapet.

Ifølge Apple leveres hver øretelefon med tre myke og fleksible silikonplugger i forskjellige størrelser.

- Pluggene tilpasser seg ørets konturer, slik at du får komfortabel og tett passform – en kritisk faktor for å kunne oppnå en altoppslukende lydopplevelse. For enda bedre komfort bruker AirPods Pro et nyskapende ventilasjonssystem for å utligne trykk og minimere ubehaget som man ofte opplever med andre øretelefoner. AirPods Pro er svette- og vannbestandige, opplyser selskapet.

Prisen på de nye AirPods Pro ligger på 2 990 kroner.

