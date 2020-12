Apple overrasket med nyhet: AirPods Max hodetelefoner

Lanserer svindyre hodetelefoner.

Ut fra nærmest intet kan Apple tirsdag ettermiddag melde at de lanserer nye hodetelefoner, i sin ellers svært populære AirPods-serie.

De nye AirPods Max er hodetelefoner i full størrelse, som går i direkte konkurranse med produkter som Bose Noise Cancelling Headphones 700 og Sony WH-1000XM4.

Og reaksjonene på sosiale medier ser i all hovedsak ut til å handle om en ting: Prisen.

Påstår banebrytende lyd

Det betyr at de selvsagt er trådløse, at de har aktiv støyreduksjon og - ifølge Apple - banebrytende god lyd.

- AirPods Max har en 40 mm Apple-utviklet dynamisk høyttalerdriver som leverer rik og dyp bass, presise mellomtoner og krystallklar, ren diskant, slik at alle toner høres godt. En ring av unike doble magnetdrivere gjør det mulig for AirPods Max å opprettholde fullstendig harmonisk forvrengning på under én prosent på tvers av den hørbare rekkevidden, selv når det er maksimalt volum, hevder Apple i en pressemelding.

Hodetelefonene er utstyrt med ni mikrofoner, hvorav åtte av dem jobber med aktiv støyreduksjon - og tre til samtaler.

Hodetelefonene har et slags retro-design som skiller dem ganske markert ut fra andre modeller på markedet.

Ifølge Apple har de 20 timers batterilevetid med aktiv støyreduksjon aktivert. Tilkoblingen skjer ved hjelp av Bluetooth 5.0, og skal være like sømløst som andre AirPods-produkter.

Apple skriver også at hodetelefonene sømløst skal kunne flytte seg mellom forskjellige Apple-enheter (iPad, iPhone og Mac). De støtter også det som kalles lyddeling. Det betyr at hodetelefonene kan dele lyden med andre som har lignende hodetelefoner.

- Bare beveg AirPods max nær en annen enhet og koble de til med et enkelt tap, skriver Apple.

Ekstremt dyre

Det som også skiller dem ganske kraftig ut, er prisen: 7000 kroner vil Apple ha av deg for å sende deg et eksemplar.

Til sammenligning koster AirPods Pro 3000 kroner, og Sonys lovpriste XM4-hodetelefoner 4000 kroner. Sistnevnte har gjort rent bord i tester det siste halve året.

Med på kjøpet får man en slags oppbevaringsveske, som kanskje mest av alt ligner på en BH.

Utsending starter tirsdag neste uke, så kanskje de rekker frem til jul.

