Apple slipper iOS 13 med mørk modus 19. september

iPhone- og iPod-eiere kan laste ned det nye operativsystemet iOS 13 med mørk modus og en rekke nye funksjoner fra torsdag 19. september. Her er alle nyhetene.

Under Apples utviklermesse WWDC i juni annonserte selskapet det nye operativsystemet til iPhone og iPod – iOS 13.

Siden har Apple jobbet for å ferdigstille programvaren, og fra i kveld kan iPhone-eiere laste ned iOS 13 og få «ny» mobil.

Apple hevder programvaren er optimalisert fra bunn til topp for å forbedre ytelsen på mobilen du allerede har. Blant annet skal FaceID åpne telefonen 30 prosent raskere.

En av de største endringene blir at med iPhone nå kommer med mørk modus. Bildene over gir et inntrykk av hvordan det ser ut.

Kartapplikasjonen skal også være kraftig utbygget.

Gir 🖕🏻 til Google og Facebook

Apple er nøye med å understreke at de tar din privatinformasjon på alvor, og har utviklet funksjonen «Logg inn med Apple» som en direkte konkurrent til Google og Facebook.

På denne måten vil Apple stoppe selskapene som forsøker å følge med på alt du gjør for å selge dataene dine.

Og dersom du blir bedt om å bekrefte med e-post-adressen din, kan du la Apple opprette en midlertidig adresse for deg som videresendes til din korrekte adresse, men uten at noen andre får tak i din virkelige adresse.

Apple opplyser:

Apple ivaretar brukernes personvern med å tilegne en unik, tilfeldig utvalgt ID til utviklerne. Selv i tilfeller der utviklere spør om navn og e-postadresse, har brukerne muligheten til å holde e-postadressen sin skjult og heller dele en unik, tilfeldig e-postadresse.



Logg på med Apple gjør det enklere for brukere å bekrefte med Face ID eller Touch ID, og den har tofaktorsautentisering innebygd for et ekstra lag med sikkerhet. Apple bruker ikke Logg på med Apple til å samle informasjon om brukerne eller aktivitet i apper.

Nye funksjoner i fotoappen

I portrettmodus får kamera-appen nye lyssettinger, men kanskje enda viktigere er nye verktøy for å redigere bildene dine.

Og kanskje enda viktigere enn det: De fleste av de samme redigeringsverktøyene kan nå brukes på video. Ved hjelp av en knapp kan du for eksempel snu en video.

Apple har også gjort om på hvordan arkivet – eller albumene – fungerer, og gjort de mer dynamiske. Ved å bruke maskinlæring sorteres biblioteket, slik at kopier av bilder skjules automatisk.

Hendelser fra de siste dagene, månedene eller årene trekkes frem. Det ser imponerende ut, men om det for mye gimmick og for lite praktisk, gjenstår å se.

Apple lover også at taleassistenten Siri i iOS 13 endelig skal begynne å snakke naturlig, takket være maskinlæring.

I faktboksen under kan du se hvilke andre viktigere endringer som er gjort i iOS 13.

Fakta Flere funksjoner i iOS 13 ↓ Her er informasjonen fra Apple om de øvrige endringene i iOS 13: Påminnelser får en ny design som gjør det enklere å skape og redigere påminnelser, og du kan organisere dem på flere måter. Hurtigverktøylinjen gjør det enklere å legge til tider, datoer, plasseringer og merknader eller legge til vedlegg. Bedre integrering med Meldinger gjør det enklere å markere noen i en påminnelse, slik at den vises når brukeren sender meldinger med den personen. Meldinger kan automatisk dele brukerens navn og bilde eller tilpassede Memoji eller Animoji, for å enklere identifisere de som er i Meldinger-tråden. Memojier gjøres automatisk om til klistremerkepakker som finnes i iOS-tastaturet, slik at de kan brukes i Meldinger, Mail eller andre apper. Memoji inneholder også nye frisyrer, hodeplagg, sminke, piercinger og tilbehør. Siri får en ny og mer naturlig stemme, og Siri-snarveier støtter nå Suggested Automations-funksjonen som legger til personlige rutiner for ting som å pendle til jobb eller ta en tur på treningssenteret. CarPlay får den største oppdateringen noensinne med et nytt dashbord som viser musikk, kart og mer i én enkel visning, samt en ny Kalender-app og støtte for Siri for tredjeparts navigerings- og lydapper. HomePod kan skille mellom stemmene til alle i huset, slik at den kan tilpasse forespørslene til brukerne – inkludert meldinger, musikk og mer. Direktesendt radio gir Siri tilgang til mer enn 100 000 radiostasjoner fra iHeartRadio, radio.com og TuneIn – og en ny tidsinnstilling slår av musikken etter et gitt tidspunkt. Med Handoff kan brukerne enkelt flytte musikk, podkaster eller telefonsamtaler til HomePod når de kommer hjem. Med AirPods kan Siri lese meldinger så fort de kommer inn, enten fra Meldinger eller en hvilken som helst SiriKit-kompatibel meldingsapp. En ny funksjon for lyddeling gjør det enklere å se på film eller dele en sang med en venn, kun ved å ha et ekstra par med AirPods i nærheten av iPhone eller iPad. Talekontroll leverer en kraftig, ny opplevelse som gjør at brukerne kan kontrollere iPhone, iPad eller Mac kun ved hjelp av stemmen. Ved å bruke den nyeste talegjenkjennelsesteknologien med Siri, kan Talekontroll levere enda mer nøyaktig teksttranskribering og redigering. 1 Notater har en ny Gallerivisning, kraftigere samarbeid ved hjelp av delte mapper og nye alternativer for søkeverktøy og punktlister. QuickPath gjør det enklere å skrive med én hånd på iOS-tastaturet ved at du kan holde inne og sveipe gjennom bokstavene i et ord. 2 Tekstredigering er forbedret og gjør det enklere å bla i dokumenter, og det går raskere og mer presist å flytte markøren og velge tekst. Filer-appen introduserer muligheten til å dele mapper med iCloud Drive, og få tilgang til filer fra ekstern lagring som SD-kort og USB-flash-disker. Helse byr på flere muligheter for overvåking av helsen, og har også nye måter å spore, visualisere og forutsi kvinnens menstruasjonssyklus på. Kontroller for Stedstjenester gir brukerne flere valg med tanke på hvordan de deler stedsinformasjon med apper – inkludert et nytt alternativ for engangsplassering, og mer informasjon om når apper bruker plasseringer i bakgrunnen. Forbedret ytelse gjør hele systemet mer responsivt med raskere opplåsing med Face ID og en ny måte å pakke iPad-apper på App Store på, som reduserer nedlastingsstørrelse med opptil 50 prosent, gjør oppdatering av apper opptil 60 prosent mindre og resultater i apper starter opptil dobbelt så raskt. Kilde: Apple

Apple har satt opp en oversikt over samtlige endringer. Den finner du her. IOS 13 vil fungere på iPhone 6s og nyere.

Slik oppdaterer du

For å oppdatere mobilen din går du til Innstillinger > Generelt > Oppdatering, og følger anvisningene.

Husk å sikkerhetskopiere mobilen først. Det gjør du ved å gå til Innstillinger > klikk på navnet ditt øverst > iCloud > iCloud-sikkerhetskopi -> Sikkerhetskopier nå.