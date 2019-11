Apple spådde iPhone-død på hemmelig møte

Apple tok livet av iPhone på en hemmelig presentasjon.

NEW YORK (Nettavisen): Et hemmelig møte hos Apple har avslørt hvordan giganten nå tror at AR-briller, eller såkalte Augmented Reality - eller utvidet virkelighet-briller, med tiden vil erstatte iPhonen.

Ifølge Inc.com tror Apple at man i fremtiden heller vil gå med telefonen på hodet, fremfor å ha den i lommen.

Planene til Apple, som kom frem i den hemmelige presentasjonen som har lekket ut til The Information, er at selskapet kommer med sine første AR-headset i 2022, mens det skal følge opp med et slankere sett av AR-briller året etter.

Selskapet mener at vi i løpet av det neste tiåret vil se at disse AR-brillene vil erstatte smarttelefonene og gjøre den håndholdte telefonen vi bruker i dag avleggs.

Inc.com skriver at det i flere år har gått rykter om de nye AR-brillene, og at det sågar gikk rykter om at det første paret skulle komme allerede neste år.

Ideen bak brillene er at man får informasjon inn i brilleglassene og at lyd kommer inn gjennom brillearmene. Vi har allerede sett hvordan lyd kombineres med briller, blant annet på modeller som Bose nylig lanserte tidligere i år.

De planlagte Apple-brillene skal kunne motta sms, telefonsamtaler og videokonferanser, heter det.

Den store utfordringen for Apple er å få folk til å gå med disse brillene, da det har vist seg vanskelig å selge ting som folk må gå med på ansiktet, fremfor for eksempel klokker, som har vært en suksess.

Ifølge rapporten gjengitt i The Information fant det hemmelige Apple-møtet sted i Cupertino og rundt 1000 personer skal ha vært til stede på det interne møtet i Apple Park.

Antallet som deltok på møtet blir sett på som en indikator på hvor mange personer som vil bli involvert i det store prosjektet.

International Business Times melder at selve produksjonen av brillene trolig vil startet opp i siste kvartal av 2019, eller i begynnelsen av neste år.

Forbes skriver også at de nye AR-brillene, om de skulle fungere optimalt, må ha 5G nett, noe verken iPhone eller iPad har for øyeblikket. De mener derfor at et headset som Apple ser for seg, tidligst kan dukke opp en gang neste høst.