Apple tar grep: Endrer FaceID for å takle en verden der folk bruker maske

... og det er trolig en god idé uansett.

Frem til nylig har det å gå med maske i offentligheten vært noe som nærmest har vært utenkelig, og som raskt kunne få deg pågrepet.

Men i korona-tider er ansiktsmasker blitt stadig mer populært, og i enkelte deler av verden påbudt på blant annet offentlig transport og i butikken.

Les også: Dette må du vite om korona og munnbind: Fordeler og ulemper - tips hvis du vil lage et selv

Tar lenger tid og skaper frustrasjon

Det skaper problemer for iPhone-eiere, som har telefoner som ikke lenger har fingeravtrykkelsere, men som utelukkende baserer seg på å gjenkjenne ansiktet til eieren med 3D-scanning.

Dette kan være irriternede nok når du bruker telefonen til vanlig, men direkte frustrerende om du bruker ApplePay til å betale med i butikken.

Les også: Investorer mener disse selskapene vil komme enda sterkere ut av koronakrisen

Rullet ut i ny beta

Nå melder ArsTechnica at Apple er i ferd med å rulle ut en oppdatering som skal redusere frustrasjonen. Oppdateringen er en del av siste beta-utgaven av nye oppgradering av iOS som trolig kommer i løpet av kort tid.

De har ikke klart å få telefonen til å gjenkjenne ansiktet til tross for masken, men i stedet har de endret måten iPhone oppfører seg når du tar den opp:

Når du tar opp telefonen, så hopper den med direkte inn til inntasting av adgangskoden, fremfor at du må vente på at FaceID skal mislykkes og du må sveipe opp for å få opp koden.

Dette er trolig en generelt god idé, fordi selv om FaceID blir stadig bedre, havner man stadig i situasjoner hvor telefonen ikke klarer å tyde ansiktet. Det kan være regnklær, solbriller eller andre ting som står i veien. Da er det bare frustrerende å måtte vente på å legge inn koden.