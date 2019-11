Apple TV+: Pris, utvalg og lansering i Norge

Fredag 1. november 2019 lanseres film- og serietjenesten Apple TV+. Her er pris og utvalg sammenliknet med konkurrentene.

Digital TV og video med Netflix, HBO og Amazon i spissen er en billion-industri - altså tusen milliarder kroner - hovedsakelig drevet av brukere i USA og Vest-Europa.

Dette er et marked Apple har vært interessert i lenge. Steve Jobs har vært død i snart åtte år, men det er ingen hemmelighet at han hadde store planer for selskapet på området.

Da Apple annonserte pris og lanseringsdato for film- og serietjenesten Apple TV+, ble det klart at de tar opp kampen med etablerte strømmetjenestene ved å legge seg langt under i pris.

I Norge blir prisen for Apple TV+ 59 kroner i måneden. Tjenesten ble tilgjengelig fra 1. november 2019.

På en pressekonferanse den 10. september annonserte Apple samtidig et grep som gikk litt under radaren for mange, men som kan komme til å snu opp/ned på spillebrettet, ifølge finansnettsiden Forbes.

For å sørge for millioner av abonnenter nærmest over natten, annonserte Apple at «alle som kjøper en iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch eller Mac får Apple TV+ gratis i ett år».

Forbes har regnet på konsekvensene av tilbudet, og hevder grepet vil gjøre Apple til den neste største aktøren på markedet, bare slått av Netflix.

Her er argumentasjonsrekken:

125 millioner abonnenter

I året som har gått solgte Apple nesten 218 millioner av sine tre iPhone-modeller. Også i år har selskapet annonsert tre nye telefoner, og det med en kraftig oppgradering på kamerafronten.

De solgte også mer enn 44 millioner iPad-er i. I 2019 kommer de med en oppgradering av sin mest populære iPad, og flere modeller kan være på vei.

På toppen av dette sendte Apple 18 millioner bærbare og stasjonære Mac-er ut i butikk. En kan regne med at de aller fleste av disse ble solgt.

Til sammen utgjør dette om lag 280 millioner enheter, et tall Forbes anslår Apple kommer til å matche i året som kommer.

For å ta hensyn til dobbeldekning reduserer nettstedet tallet til 225 millioner kunder som potensielt kan få et gratis Apple TV+-abonnement. Da er Apple på god vei mot størrelsen til Netflix, som har rundt 150 millioner abonnenter.

Statistikk fra Amazon Prime tyder på at bare om lag halvparten som får tilgang til videotjenesten gratis, tar tjenesten i bruk.

Om dette brukermønsteret stemmer for Apple også, er vi nede i rund 112 millioner abonnenter. Samtidig er det totalt rundt 1,4 milliarder enheter fra teknogiganten i omløp. Om Apple klarer å overtale én prosent av disse til å betale for tjenesten, kan en legge til 14 millioner kunder.

Samlet er vi da opp i rundt regnet 125 millioner abonnenter på Apple TV+.

Disney, som er på vei til å lansere sin strømmetjeneste Disney+, eier også videotjenestene Hulu og ESPN+. Analyseselskapet Morgan Stanley anslår at de tre plattformene til sammen kan ha rundt 130 millioner abonnenter i 2024.

Amazon Prime skilter med omtrentlig 100 millioner abonnenter, men det er altså bare halvparten av disse som faktisk bruker tjenesten.

Snaut utvalg på AppleTV+ ved lansering

Apple satser tung på egenprodusert innhold til videotjenesten sin, og debuterer ni nye serier ved lansering:

« See »

» The Morning Show »

» « Dickinson »

» « For All Mankind »

» «Helpsters »

» « Knøttene i verdensrommet »

» « Bokånden »

» «The Elephant Queen »

» «Oprah Winfrey»

Dette er altså helt nye seier, med kjente navn som Jason Momoa, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carrell og Oprah Winfrey i hovedrollene.

Det er likevel et snaut utvalg målt opp mot for eksempel Netflix.

Apple har annonsert fem nye serier som vil komme etter lansering, men med tanke på at Apple har spyttet seks milliarder dollar inn innholdsproduksjonen må det være lov å forvente solid med påfyll framover.

Pris på Apple TV+ sammenliknet med konkurrentene

Ifølge analyseselskapet Mediavision er det høye forventninger til Apple TV+ i Norden.

Selskapet forteller at tolv prosent av svenske husholdninger sier at de ønsker seg tilgang til tjenesten.

Samtidig er interessen fortsatt betydelig høyere for markedslederen Netflix. Nesten dobbelt så mange, 23 prosent av husholdningene som ikke allerede har tilgang til Netflix, sier at de gjerne skulle hatt det, ifølge Mediavision.

Prisen for Apple TV+ blir dermed avgjørende målt opp mot innholdet på tjenesten:

Apple TV+ koster 59 kr i måneden, sammenlignet med Netflix som koster 109/139 kr per måned for tilsvarende pakke.

koster 59 kr i måneden, sammenlignet med Netflix som koster 109/139 kr per måned for tilsvarende pakke. Viaplay og Cmore ligger på samme nivå, henholdvsis 119 kr og 99 kr per måned.

ligger på samme nivå, henholdvsis 119 kr og 99 kr per måned. Også HBO Nordic koster nå like mye, etter at prisen går opp fra 99 til 109 kr per måned i november 2019.

– Apple TV Plus fokuserer på originalinnhold. Dette skaper eksklusivitet, men innebærer også at det vil ta tid å bygge opp et stort tilbud, sier VD Marie Nilsson i Mediavision.

– For mange husholdninger vil det kanskje bety at Apple i første omgang vil anses som et supplement til strømmegiganter som Netflix. Her i Norden kan det innebære at de lokale aktørene vil oppleve Apple TV+ som en mindre alvorlig trussel, til tross for deres enorme innholdsbudsjett.