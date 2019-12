Årets beste kokebok

Jeg har anmeldt 18 kokebøker – dette er vinneren.

Matbøker er ofte en trygg gave og her kommer omtale av en rekke bøker med ganske så variert innhold. Noe for enhver smak, med andre ord.

De aller fleste vil passe under et juletre. Her kommer de i uprioritert rekkefølge:

«Sunn pasta, helt enkelt!»

Av Vibeke Klemetsen

Vibeke Klemetsen Sunn pasta, helt enkelt! Gyldendal

Pasta er ikke det usunt da? Det er i alle fall ei vanlig oppfatning. Det har yogadronning og vinneren av tv-konkurransen Masterchef Vibeke Klemetsen i alle fall tenkt å rokke ved gjennom «Sunn pasta, helt enkelt!».

Det er sjølsagt gjennom en grønn vri Klemetsen utfordrer vår oppfatning av pasta som usunt og via hennes 65 oppskrifter, som både kjøttelskere og vegetarianere vil finne seg hjemme i, har hun i alle fall greid å endre min oppfatning av hva pasta er eller kan være.

Pastaelskere i alle land, foren eder: det finnes absolutt muligheter utenom carbonaren.

«Tatt på fersken - syndig godt»

Av Monica Csango

Monica Csango Tatt på fersken - syndig godt Gyldendal

Monica Csango tar oss med til den andre ytterkanten. I «Tatt på fersken - syndig godt» dreier det seg om nytelse - pur nytelse. Med denne boka, nydelig illustrert er den også, kastes alle hemninger - de fleste i alle fall - over bord. Her får livsnyteren tips om hva som kan gjøre fredagskvelden, eller mandagsmorran, akkurat så herlig som vel tenkelig.

Her kan du glemme å telle kalorier - kun invitere deg sjøl inn i en verden der gode smaker og mye hygge finnes. Burgere med tilbehør fra en annen verden, søte desserter, pannekaker i ymse varianter og drinker som man kan drømme seg bort sammen med, er bare noen av fristelsene Csango presenterer på et vis som gjør det vanskelig å holde seg unna.

«Verdens beste mat»

Av Neha Naveen og Håkon Forfod Sønneland

Neha Naveen og Håkon Forfod Sønneland Verdens beste mat Gyldendal

»Verdens beste mat» er ei spesiell, lita matbok. Naveen og Forfod Sønneland har fått god hjelp fra mennesker fra Australia, England, Italia, Pakistan, Peru, Polen, Somalia, Spania, Syria og Vietnam til å presentere en enkel rett fra hvert av disse landene. De er presentert på et pedagogisk fint vis som gjør at boka egner seg like godt for barn som for voksne - eller kanskje for barn og voksne sammen.

«Hverdagsmat for tarmens trivsel - Bra godt 2»

Av Berit Nordstrand og Klaus Sonstad

Berit Nordstrand og Klaus Sonstad Hverdagsmat for tarmens trivsel - Bra godt 2 Gyldendal

Legen Berit Nordstrand og artikaren Klaus Sonstad har laga sin andre sesong med TV-serien «Bra godt». Da lå det sjølsagt i korta at bok nummer to måtte følge etter også.

Oppskrifta (!) er mye den samme som til fjorårets bok. Her kommer det «riktige» oppskrifter til frokoster, drikker, småretter, middager og desserter - 55 i tallet. Her snakker vi om hverdagsmat som kan føre til et sunnere liv og de som har likt TV-serien og boka som kom i fjor, vil finne mye å glede seg over her også.

«Kakeboka»

Av Tiril Refsum

Tiril Refsum Kakeboka Gyldendal

Da er det klart for en svipptur innom pur nytelse. Tiril Refsum har åpenbart ingenting mot det søte liv - verken til frokost, lunsj eller middag faktisk. «Kakeboka» er til å spise opp nesten bokstavelig talt og hun byr på 35 rå og stekte kaker. Som om ikke det er nok byr hun på uante mengder andre fristelser som snacks, grøter, smoothier og puddinger. Diverse herlig drikke og iskrem i ymse varianter gjør «Kakeboka» både til en litt misvisende tittel, men aller mest til en godtepose som får smakskjertlene til å aktivere seg noe voldsomt.

«Litt kjøtt, mer fisk, mest grønt»

Av Aicha Bouhlou

Aicha Bouhlou Litt kjøtt, mer fisk, mest grønt Gyldendal

Aicha Bouhlou er født i Marokko, vokste opp i Tyskland og er bosatt i landet Bergen. Der har hun blant mye annet drevet en matblogg siden 2015 og som et resultat av det har det blitt to matbøker før denne.

Hun har tydeligvis god kontakt med sine lesere og da hun spurte om hva de ønska seg av ei ny bok, blei det til følgende innholdsliste: salater, supper, vegansk/vegetar, pasta, sjømat og kjøtt og kylling. Om ikke det meste, så i alle fall mye og innholdsrikt.

Det har nemlig ført til 120 oppskrifter som er presentert på et velsmakende og attraktivt vis og når hun kaller seg sjøl fleksitarianer med røtter rundt Middelhavet så skjønner vi hvor det bærer hen - til et godt og fristende sted for de fleste smaker.

«Mat på bålet»

Av Kirsten Winge og Arne Nohr

Kirsten Winge og Arne Nohr Mat på bålet Vigmostad og Bjørke

Kirsten Winge er en av landets ledende vilttilberedere. Det har hun fortalt oss gjennom en årrekke og via flere matbøker.

Denne gangen, sammen med sin utmerkede faste fotograf Arne Nohr, gir hun de av oss som har tenkt oss på tur i skog og mark gode råd. Det vil si hvis man samtidig har tenkt at turen skal kombineres med et godt måltid.

Alle forslag her, det være seg kjøtt, fisk, brød, ymse potetretter og bær og frukt, kan lages ved hjelp av bålet. Ikke nok med at Winge gir oss utmerkede oppskrifter, hun gir oss også tips om hvordan diverse typer bål kan settes i stand, hva som trengs av forberedelser og hvor lang tid man bør beregne.

Det ekstra fine med boka er at den kommer i lommeformat og er egna til å ta med seg på tur.

«Sankeboka»

Av Jørgen Ravneberg

Jørgen Ravneberg Sankeboka Cappelen Damm

Så over til noe (nesten) helt annet. Jørgen Ravneberg er en ung kjøkkensjef på Kolonihagen Frogner i Oslo. Opprinnelig kommer han fra en gartnerfamilie i Alta og har dermed solid bakgrunn for å fortelle oss det vi trenger å vite om det som vokser vilt rundt oss.

Under kapitlene frukt og bær, blomster, urter og krydder, salat, tang, grønnsaker, bladgrønnsaker og garnityr, gir han oss ei flott innføring i hvor alt finnes, når det kan sankes, hvordan det skal tilberedes og hvordan det lukter og smaker.

«Sankeboka» virker som ei komplett innføring i «alt» som finnes av ville vekster rundt oss.

«Sunt på grillen»

Av Jan Ivar Nykvist - Mats Dreyer

Jan Ivar Nykvist - Mats Dreyer Sunt på grillen Cappelen Damm

Jan Ivar Nykvist er norgesmester i grilling fire ganger. Han vet med andre ord hva han snakker om når det gjelder grillings.

For de fleste av oss er grilling nesten ensbetydende med relativt feit mat på sommeren. Nykvist har satt seg fore, med utmerka hjelp av Mats Dreyers bilder, å vise oss at grilling faktisk kan være noe annet også.

Han forteller oss hvordan vi kan gjøre all grillmat sunnere, hva slags fisk som egner seg, hvilke grønnsaker som med fordel kan grilles, alt vi trenger å vite om kjøtt, pizza, tilbehør og desserter som kan avslutte et sunt grillmåltid. Juleribba får vi også gode grilltips til.

Alt er nydelig presentert, det skal Dreyer ha sin del av æren for, og vår oppfatning om hva grillmat er, eller kan være, har fått seg ei betimelig justering.

«Spis opp maten»

Av Mette Nygård Havre

Mette Nygård Havre Spis opp maten Gyldendal

Tobarnsmora, til Matilde og Oskar, Mette Nygård Havre er ei svært miljøbevisst kvinne som har tatt grep slik at både hun og familien hennes og alle vi andre kan planlegge, handle og forvalte innholdet i kjøleskapet.

Hun har innført begrepet Matredder og i en flott Greta Thunberg-tradisjon viser hun oss gjennom 52 oppfinnsomme retter basert på rester hvordan vi kan hjelpe miljøet og oss sjøl til et sunnere og mye mer bevisst kosthold.

Det er et faktum at vi kaster mat for enorme beløp hver eneste dag og det helt unødvendig. Nygård Havre viser oss gjennom bøttevis av aha-observasjoner hvordan vi kan gjøre noe med det - hun har enkelt og greit laga ei flott og ikke minst viktig bok egna for alle generasjoner.

«Håp i ei gryte»

Av Noen av Norges beste kokker for Frelsesarmeen

Noen av Norges beste kokker for Frelsesarmeen Håp i ei gryte Forlaget Nord

Noen av våre beste kokker, blant andre Tom Victor Gausdal, Wenche Andersen, Trond Moi og Arne Brimi, har nok en gang bidratt med noen av sine favorittgryteretter til at «Håp i ei gryte», som bidrar til at hvert solgte eksemplar sørger for inntekter til Frelsesarmeen, igjen kanskje er den viktigste matboka dette året.

I tillegg bidrar ikke-kokkene Kristin Skogen Lund og Christian Ringnes med sine beste gryter og poeten Trygve Skaug krydrer med noen dikt.

For gryteelskere og mennesker med empati er «Håp i ei gryte» årets viktigste matbok.

«En skikkelig digg kokebok»

Av Hanne-Lene Dahlgren

Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok Gyldendal

Vegetarbølgen virker bare som den blir større og større. Bevisstheten rundt hva vi spiser og hvorfor vi spiser det, har det heldigvis skjedd mye med og spesielt er den oppvoksende slekt stadig mer involvert i de daglige avgjørelsene.

Kokebokdebutant og småbarnsmor Hanne-Lene Dahlgren har åpenbart et ekte og inderlig forhold til dette. Hun serverer oss blant annet taco, lasagne og burgere og det er jo retter som sørger for vann i munnen til de fleste av oss. Dahlgren danderer altså disse sikre vinnerne, samt populære thai-retter som pad thai og grønn curry, uten kjøtt og hun får de til å virke mer enn fristende likevel - sjøl for en kjøttelsker.

Pizza-, salat- og tapasoppskrifter står også på menyen blant mye annet fristende og Dahlgren har fått de 80 oppskriftene både testa og godkjent av 50 familier.

Noe forteller meg at det blir relativt mange flere familier som finner mye matglede av denne inspirasjonsboka i tida som kommer.

«Enda grønnere»

Av Bjørn Olav Nordahl

Bjørn Olav Nordahl Enda grønnere Norsk Bokforlag

Da begynner jeg virkelig å nærme meg noen av favorittene mine i denne kvalitetssterke bunka. Jeg kjenner Bjørn Olav Nordahl både som en framifrå journalist og forfatter og dermed blei forventningene til mitt første møte med han som matbokforfatter også deretter. Jeg har på ingen måte blitt skuffa på det området heller.

Han har eksperimentert på kjøkkenet og vært vegetarianer helt siden han var 14. Som ellers i hans virke har han gått svært grundig til verks. I en måned farta han rundt på Sicilia, ikke for å avsløre mafiosoer, men for å hente inspirasjon til denne boka. Han har besøkt proffe kjøkkener, proffe amatører i hjemmene deres og gatekjøkkener og benytta seg av sin journalistiske nysgjerrighet til å skaffe seg - og oss - nye matopplevelser.

På denne øya der impulser fra Nord-Afrika, Hellas, Spania og den arabiske verden smelter sammen, kom alt Nordahl trengte for å skape dette grønne universet frem. Nordahl understreker imidlertid at til denne veganske/vegetariske kokeboka finnes det inspirasjon fra store deler av verden - ikke bare Sicilia.

Journalisten Nordahl fornekter seg heller ikke. Presentasjonen av både rettene og prosjektet er intet mindre enn forbilledlig og de 80 oppskriftene og fremgangsmåtene er til å spise opp.

Festmat, burgere, pasta, oljer, sauser, couscous, hverdagsmat, supper og desserter er bare noe av det man kan hygge seg med på denne ekskursjonen med Bjørn Olav Nordahl. Strålende - intet mindre.

«Julemat helt enkelt»

Av Ida Gran-Jansen

Ida Gran-Jansen Julemat helt enkelt Forlaget Nord

De aller fleste bøkene her har tips som egner seg året rundt. Det gjør sikkert «Julemat - helst enkelt også» - for noen i alle fall, men det Ida Gran-Jansen, som blei kjent for den store hop som vinner av «Hele Norge baker» i 2013, byr oss egner seg bestemt best for dagene som kommer nå.

Gran-Jansen har delt boka inn i fire deler: førjul, høytid, romjul og nyttår. Det har hun, som tittelen antyder, gjort på et enkelt og pedagogisk vis. Her får vi hjelp med alt det tradisjonelle samtidig som hun byr på tips et godt stykke utenfor allfarvei også. Spiselige julegaver står også på menyen.

Det lukter enkelt og greit jul av denne flotte boka som i seg sjøl også kan være en julepresang eller kanskje aller helst en førjulspresang slik at mottakeren kan ha nytte av den hele veien.

«Feinschmecker - Et klassisk kjøkken»

Av Lars Erik Underthun & Vinay Tangen

Lars Erik Underthun & Vinay Tangen Feinschmecker - Et klassisk kjøkken Forlaget Press

«Feinschmecker - Et klassisk kjøkken» ankom postkassa akkurat for seint til å bli med i fjorårets matbokomtale. Det var for så vidt synd, men på et annet vis så gjør det absolutt ingen verdens ting. Grunnen er at vi snakker om ei totalt tidløs bok i mesterklassen.

Feinschmecker har gjennom 25 år etablert seg som en av Oslos aller beste restauranter og hele tida holdt skyhøy Michelin-standard. Det har grunnlegger Lars Erik Underthun sørga for og de seinere åra har han også fått med seg «skårungen» Vinay Tangen som sørger for at stafetten blir ført videre og for at lista blir liggende på samme høye nivå.

Og boka hører også hjemme på samme høye nivå som Feinschmecker har skjemt bort sitt publikum med. Det er en klassisk, rein fremstilling av alt fra forretter, supper, fisk og skalldyr, kjøtt og fjærkre, oster og desserter samt grunnoppskrifter, tilsatt all den garnityren som trengs - ikke for mye må vite.

I tillegg til alle de herlige oppskriftene er boka dandert med små skriftstykker der alt fra chefene via en dag på Feinschmecker, lærlingene, gjestene, husets historie til den klassiske service er med på både å løfte boka og inspirere leseren.

Her snakker vi med andre ord matbok i Michelin-klassen. Suverent!

«Tinas mat»

Av Tina Nordström

Tina Nordström Tinas mat Gyldendal

Sveriges TV-kokk nummer 1, i manges øyne i alle fall, Tina Nordström er ute med sin bok nummer 11 (!). Er det noe mer å lage matbøker om etter at man har kommet opp i et tosifra antall da? Tja, jeg vet faktisk ikke siden jeg ikke kjenner til flertallet av de ti første.

Det Nordstöm byr på her, i tillegg til en rekke fine oppskrifter om det aller meste, er en slags instruksjonsbok om hvordan man kan lykkes på kjøkkenet. Her får vi både trinn-for-trinn bilder og tekst som gjør at både nybegynnere og litt viderekommende kan få mye glede ut av «Tinas mat». Dette er med andre ord både en hverdagsbok som samtidig også kan plukkes fram til festbruk.

«Familekokeboka»

Av Ole Martin Alfsen og Tom Victor Gausdal

Ole Martin Alfsen & Tom Victor Gausdal Familekokeboka Forlaget Press

For 11 år siden ga Ole Martin Alfsen og Tom Victor Gausdal oss «Familekokeboka». Ga oss er vel kanskje å ta vel hardt i, men 150.000 nordmenn har i alle fall kjøpt kanskje den største suksessen noensinne innen denne sjangeren. 150.000!!!!!! De to toppkokkene traff tydeligvis folket hjemme - bokstavelig talt.

Nå har de funnet tiden inne for å revidere suksessen. Mye har jo skjedd både i matverdenen og med de to på 11 år. Det har likevel ført til at mye av innholdet fra den opprinnelige utgava fortsatt er med, men her er også veldig mye nytt. 200 nye oppskrifter er tatt med i denne mursteinen på godt over 500 sider og skal vi noen gang bruke uttrykket at her mangler ingenting, så må det nesten være her.

Under overskriftene suppe, salat, pasta, fisk, fugl, kjøtt, vegetarisk, grønt, saus, egg, brød og søtt - i tillegg til bøttevis med generelle tips - har Alfsen og Gausdal nok en gang vist oss oppskrifta på hvordan en matboksuksess blir til. Det skal nok mye til å matche de 150.000 fra forrige gang, men noe forteller meg at veldig mange av de samme har gleda seg maks med førsteutgava vil gjøre det samme med den nye også. Pluss noen tusen nye også!

«Sjokoladeboka»

Av Sverre Sætre

Sverre Sætre Sjokoladeboka Forlaget Press

Da har vi kommet fram til den siste, men kanskje den mest velsmakende boka av dem alle i denne julegavetipsbunka. Den blide trønderen Sverre Sætre blir av svært mange regna som Norges beste konditor og er det noen som har kompetanse og erfaring til å servere oss ei nytelsesbok så er det han.

Sjokolade er en fellesnevner i svært mye av det som preger de rundt 250 sidene, men likevel er tittelen noe misvisende. Undertitlene drikke og is, småkaker og kjeks, bakverk, bakte kaker, desserter og terter, desserter, kaker, konfekt, snacks og godteri og salte retter forteller oss om omfanget av denne herlige boka.

Sverre Sætre kan sitt fag til fingerspissene, alt er presentert på et smakfullt og lettfattelig vis og forteller oss at mye av dette også er mulig for nesten hvem som helst å lage. Kalorier får man telle en annen gang!

Her bør det være julegavetips nesten for en hver smak. Vel bekomme og god jul!