Årets mest sette videoer på Nettavisen

Lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg antydet under «Debatten» at koronaviruset var en pest. Klippet ble den mest sette videoen på Nettavisen i 2020. Under ser du de resterende ni.

2. - Petter Northug innrømmet rusproblemer etter å bli tatt for villmannskjøring. 3. - Hallgeir truer med å reise hjem under en av episodene i «Luksusfellen». 4. Visste du dette om «Kiwi-Camilla»? 5. - Eirik Jensens samboer forteller om de tunge dagene under rettsaken. 6. Paradise-Martin slet med et svært alvorlig problem som han omsider delte med foreldrene sine. 7. Etter «Two and a half men»-exiten var ikke økonomien til skuespiller Charlie Sheen helt på samme nivå. 8. En amerikansk sykepleier delte det hun ofte før høre før en pasient tar sitt siste åndedrag. 9. - Dette er hjemmet Jahn Teigen tilbrakte sine siste dager før hans dødsfall 24. februar 2020. Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre Video

Jahn Teigen