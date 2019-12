Ari Behn (47) har tatt sitt eget liv: - Jeg er i bunnløs sorg

Ari Behns bortgang etterlater mange i sorg.

Ari Behn (47) tok sitt eget liv første juledag, meddeler hans mangeårige manager Geir Håkonsund til NTB.

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen mottar nyheten med sorg:.

- Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sier kong Harald i en uttalelse.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit meddeler følgende:

- For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, Prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.

Den svenske kongefamilien har med stor sorg mottatt nyheten om Ari Behns død. Kongefamiliens pressesjef Margareta Thorgren kaller nyheten om Behns død for «svært trist».

– Det norske kongeparet har kommet med en uttalelse. Akkurat nå henviser vi til den, skriver Thorgren i en SMS til Aftonbladet.

- Et sjokk



Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og hør, beskriver nyheten om Behns bortgang som et voldsomt sjokk.

- Jeg har ikke helt fått summa meg. Jeg tenker jo at dette er forferdelig tragisk og jeg har spesielt medfølelse for de tre døtrene deres, sier Vagle til Nettavisen, og legger til:

- Dette er en forferdelig trist nyhet, og mine tanker går til hans tre døtre og familien for øvrig. Ari var en varm, talentfull fargerik mann, som virkelig satte sin spor hos alle han møtte på sin vei.

Anders Johan Stavseng, også kongehusekspert i Se og hør, reagerer med sorg:

- Det er veldig trist at vi har mistet Ari Behn. Han var en fantastisk person og jeg tenker dette er ekstra, ekstra trist for de nærmeste. Han vil nok bli husket som en fargerik forfatter, en stor kunstner og et flott tilskudd til kongefamilien, sier Stavseng til Nettavisen.

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen uttaler følgende til Nettavisen:

– Den umiddelbare reaksjonen er naturligvis at dette bare er veldig trist, først og fremst fotdi det er en relativt ung mann og far til tre som er død, men også på grunn av måten og dagen det skjedde på.

Mangeårig kongehusekspert Wibecke Lie mottar nyheten med sorg:

– Dette synes jeg var utrolig trist. Jeg har fulgt paret fra de ble kjent og har dekket forlovelse, bryllup, fødslene til barna og det hele, sier journalist Wibecke Lie, som var hoffreporter for NTB i 24 år, og fortsetter:

- Ari Behn så hele mennesket og var alltid imøtekommende.

- Jeg er i bunnløs sorg

Per Heimly, en av Behns beste kompiser, skriver at han er i bunnløs sorg. Heimly og Behn hadde en TV-serie sammen og har vært gode venner i mange år.

- Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side.

Ari Behn og Per Heimly, stiller ut bilder i Galleri Oddvar Olsen i Drammen lørdag og søndag. Drammen 20170304. Ari Behn og Per Heimly, stiller ut bilder i Galleri Oddvar Olsen i Drammen lørdag og søndag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Skuespiller Aksel Hennie har også lagt ut et Instagram-innlegg, hvor han blant annet skriver følgende:

- Faen, Ari......!! Vakre fine lysende venn. (...) Du var den lysende - alltid... Du er et av de mest generøse, skinnende, og vakre menneskene jeg har møtt. Latterliggjort og misforstått av de smålige - elsket og beundret av de kjærlige...

Statsminister Erna Solberg uttrykker sin medfølelse:

«Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham», skriver statsminister Erna Solberg i en melding til NTB onsdag kveld.

Turboneger-vokalist Hans Erik Dyvik Husby, alias Hank von Helvete, reagerer med sorg. Husby har selv vært åpen om at han har slitt med depresjon og har forsøkt å ta sitt eget liv.

- Kjære vakre Ari. Hjertet mitt er knust. Elsker deg fine triste gode snille broren min. Jeg skal krige for ditt navn og minne til evig tid, skriver Husby på Facebook.

SORG: - Hjertet mitt er knust, skriver Turboneger-vokalist, Hans Erik Dyvik Husby, Foto: Paul Weaver

Gunhild Stordalen har delt sin kondolanse på Instagram, med følgende melding:

- Ufattelig trist å høre om Ari Behn’s bortgang. Intellektuell, begavet, opprører, utfordrer, raus, gledesspreder og medmenneske som vil bli husket. Mine varmeste tanker og medfølelse går til hans barn og nærmeste familie.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss har kjent Ari Behn siden 1990-tallet. Hun er sjokkert over hans bortgang.

– Dette var en sjokkbeskjed å få. Jeg har bare gode minner og varme tanker om Ari, sier Tollerud til Moss Avis.

Forfatter Unni Lindell har delt et bilde av seg selv sammen med Ari Behn på sin Instagram:

