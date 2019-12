Ari Behns kjæreste: «Jeg er alltid hos deg, elskede Ari min»

Ebba Rysst Heilmann (34), som var Ari Behns kjæreste, la lørdag kveld ut et bilde på Instagram, og skriver hvor evig takknemlig hun har vært for at hun fikk være så nær ham.

På sin åpne Instagram-profil hunsanoe la hun lørdag kveld ut et langt innlegg, som VG har gjengitt:

«Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen. Jeg vet du tok vare på meg til siste slutt. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk være så nær deg. Evig takknemlig for at du lot meg passe på deg og kjenne hjerte ditt slå hver eneste natt i alle våre dager».

Les også: Stjerneprodusent om tiden med Ari Behn: – Håper barna vet hvor kul faren deres var

Sammen med teksten har Rysst Heilmann lagt ut et bilde av seg selv og Ari Behn. Videre skriver hun hvor høyt hun elsket Behn, og takker for all støtten hun har fått de siste dagene:

«Nå har hjertet ditt fått ro, men det vil banke sterkt i kroppen min for alltid. Heldigvis visste du alt dette og hvor høyt jeg elsket deg fordi jeg fortalte det til deg hver eneste dag.

Jeg skal gjøre alt jeg lovet deg å gjøre som du fikk meg til å tro at jeg kan. Jeg skal skrive så blekk og tårer spruter.

Tusen takk til alle som passer på meg. Jeg er evig takknemlig for all støtte. 💕

@hunsanoe er for deg, Ari. Og du fikk se det før du dro.»

Mye kjærlighet

Siden dødsfallet ble kjent på kvelden første juledag, har mange uttrykt sin sorg.

På Slottsplassen har mange lagt ned blomster og lys til minne om Behn, og på sosiale medier har det florert av sosiale medier og hyllester.

Flere av Behns nærmeste har de siste dagene gått ut og fortalt hvor mye han betydde for dem, blant andre hans mor, Marianne Behn.

Behns familie har uttrykt enorm takknemlighet for støtten.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Behns mangeårige manager Geir Håkonsrud på vegne av familien til NTB.

Berømmes

Fagfolk har også berømmet Behns familie for åpenheten. Etter de gikk ut med dødsårsaken, ble det også omtalt i alle landets aviser.

Norsk presse har vært bekymret for smitteeffekt av å omtale selvmord, men ekspertene tror ikke kommer til å være konsekvensen denne gangen - snarere tvert imot.

- De som har bestemt seg for å ta livet sitt og velger å være tause, er vanskelig å hjelpe. Derfor er det så viktig å invitere de som sliter og har selvmorstanker til å være åpne. De kan reddes av å snakke med noen, men da må vi i samfunnet være klare for å ta imot dem. Og her spiller pressen en viktig rolle, ved å bidra til økt kunnskap, som igjen gir rom for å åpne seg, sier Lena-Maria Haugerud, leder i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS), til Nettavisen.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123.