Ari Behns kjæreste med rørende melding ett år etter tapet

- Jeg gleder meg til ting igjen. Og det kommer du også til å gjøre. Jeg lover.

Ebba Rysst Heilmann (34), som var Ari Behns kjæreste, la fredag kveld ut et bilde på Instagram, der hun skriver om hvordan det siste året har vært:

«Så var det et helt år siden jeg fikk mitt livs verste beskjed. Et år siden jeg ikke skjønte hvordan dagene skulle gå og et år siden jeg gikk rundt og sa høyt at han måtte komme tilbake til meg og til alle dere andre som var så glad i ham. Året er året som har fortalt meg at vi mennesker klarer alt selvom hver dag kan føles uoverkommelig. Jeg har snakket med psykologer, familie, venner og mennesker som har opplevd det samme som meg», åpner hun innlegget med.

Hjertereaksjonene strømmer nå på i kommentarfeltet. Videre skriver Heilmann om hvordan sorgprosessen var:

«Jeg tror ikke det er meningen at vi skal fikse livet helt alene. Vi må ta i mot hjelp og spørre om hjelp selvom det er vanskelig. Sannsynligvis er det noen andre som føler mye av det samme som deg og at livet tidvis kan føles fryktelig tungt. Sorg forandrer seg også. Og plutselig ler du litt mer. Tårene blir også færre. Klumpen i brystet blir mindre og du begynner å glede deg til ting du skal gjøre igjen. Jeg gleder meg til ting igjen. Og det kommer du også til å gjøre. Jeg lover», skriver Behns kjæreste.

Hun omtaler deretter #outofdarkness, en Instagram-kampanje lansert av tidligere Turboneger-frontfigur Hans-Erik Dyvik Husby, som hun skriver fokuserer på akkurat disse tingene.

«Hans-Erik, en av de vakreste og sterkeste sjelene jeg kjenner, har dratt det videre når jeg ikke helt har orket. Alt kan bli bedre hvis vi snakker om de vanskelige tingene. Og anerkjenner at det innimellom er sabla vanskelig å finne balanse i både seg selv og i livet. Ari hadde også likt det», skriver Heilmann.

«For av mange av de tusen tingene han var god på var det åpenhet om egen tilstand. Han skulle bare visst hvor viktige temaer han representerte bare ved å være seg selv. Og takk for nydelige meldinger de siste månedene og spesielt i dag. Jeg blir rørt langt inn i sjela! Ta vare på hverandre og ha en fredelig og deilig jul!» avslutter Behns kjæreste.

