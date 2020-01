Ari Behns pappa: - Det var jeg som fant ham

Det var Ari Behns far, Olav Bjørshol, som fant sin sønn død 1. juledag.

Det har snart gått tre uker siden Ari Behn valgte å ta sitt eget liv. I et åpenhjertig intervju med Se og Hør åpner Ari Behns foreldre. Marianne Behn (66) og Olav Bjørshol (67). seg om sønnens bortgang for første gang.

Olav Bjørsholforteller til ukebladet at han feiret jul sammen med Ari. De var sammen i huset hans i Bærum på julaften og første juledag.

- Det var jeg som fant ham, sier Olav Bjørshol, Ari Behns far, og fortsetter:

- I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham. Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet. Det virket som om ari hadde funnet en slags ro den siste dagen.

Ros for åpenhet

Nyheten om at kunstner og forfatter Ari Behn hadde tatt sitt eget liv, slo ned som en bombe i norsk offentlighet første juledag. Dødsfallet etterlot landets befolkning i sjokk, og de etterlatte og pårørende i en ubeskrivelig sorg.

Marianne Behn forteller at bakgrunnen for hvorfor familien gikk tidlig ut med sønnens valg om å avslutte livet var å unngå spekulasjoner samt håp om å kunne være til hjelp for andre.

Familien har fått mye ros i etterkant for å være åpen om dødsårsaken. Eksperter tror åpenhet rundt selvmord kan være med på å redde flere i liv i det lange løp.

Takker for støtten

Behn ble bisatt fredag 3. januar i Oslo domkirke.

Behn og prinsesse Märtha Louises eldste datter, Maud Angelica, holdt en svært rørende tale i sin fars bisettelse, hvor hun blant annet uttalte følgende:

«Det er ikke vår feil. Vi kan ikke klandre oss selv. Et selvmord er ingen sin feil, det er som en dødelig sykdom ... men det finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også.»

Mandag traff kronprins Haakon pressen i forbindelse med sitt besøk på Flyktninghjelpens hovedkontor i Oslo, og kronprinsen takket da for støtten kongefamilien har fått den siste tiden.

Kong Harald har vært innlagt på sykehus siden onsdag forrige uke, men er på bedringens vei og forventes utskrevet denne uka.

- Det har vært en tung periode de siste ukene. Vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, sa kronprins Haakon.

Etter kronprinsens opptreden mandag ettermiddag, kom også Slottet med en oppdatering på sine nettsider der kongefamilien takker for alle hilsener de har motatt de siste ukene.

«Kongefamilien takker alle, både i inn- og utland, som har sendt dem hyggelige jule- og nyttårshilsener. En spesiell takk ønsker familien å rette til alle dem som i denne tiden har sendt kondolanser og vist sin medfølelse etter Ari Behns bortgang. Kongefamilien sender sine beste ønsker for 2020», heter det i uttalelsen.