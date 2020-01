Aris kjæreste: - Det eneste jeg venter på er at du skal komme hjem

Ari Behns kjæreste Ebba Rysst Heilmann har skrevet et dikt til minne om den avdøde kunstneren.

Første juledag tok Behn sitt eget liv, og en hel nasjon har sørget over tapet av prinsesse Märtha Louises eksmann og far til tre av kongeparets barnebarn.

Nå har Aris kjæreste skrevet et dikt og delt med sine følgere på Instagram, hvor hun deler hvordan hun har det.

- Det blir bedre med tiden, sies det. Men det eneste jeg venter på er at du skal komme hjem igjen, skriver hun i starten av diktet.

Videre skriver hun at hun vil bare at han skal være der og si at alt kommer til å gå bra.

- Men hva skal jeg gjøre med pålegget du kjøpte som ligger i kjøleskapet, som snart går ut på dato? spør hun.

Takket kjæresten

28. desember la Ebba ut et bilde av seg selv sammen med Ari hvor hun skrev minneord til ham.

- Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen, var noe av det hun skrev.

Videre fortalte Ebba at kjæresten ville være med henne i hjertet for alltid, og at hun er glad hun fortalte hvor mye hun elsket ham mens han fortsatt levde.

- Jeg skal gjøre alt jeg lovet deg å gjøre som du fikk meg til å tro at jeg kan. Jeg skal skrive så blekk og tårer spruter, skrev hun.

Faren fant sønnen

Ari Behns foreldre har fått ros for åpenheten om sønnens selvmord. I et intervju med Se og Hør tirsdag denne uken, sier moren at grunnen var å forhindre spekulasjoner.

– Det var jeg som fant ham. I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham, sier Olav Bjørshol til Se og Hør.

Bjørshol er far til forfatter og kunstner Ari Behn som 1. juledag i fjor valgte å ta sitt eget liv.

I intervjuet sier faren at Behn skulle ha feiret julaften som kongeparets gjest sammen med sine tre døtre på Kongsseteren, men at dette ble avlyst fordi Ari følte seg for dårlig til å delta.

Planene ble derfor endret til at han skulle reise til Larkollen for å feire jul sammen med foreldrene sine. Denne planen ble heller aldri noe av, og dermed dro Olav hjem til sønnen i Lommedalen tidlig på julaften. Han var også på besøk hos sønnen 1. juledag.

Ari Behns familie har fått ros for å ha vært åpne om at sønnen valgte å ta sitt eget liv.

– Ari var en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner – og med håp om å kunne være til hjelp for andre, sier Aris mor M arianne Behn.