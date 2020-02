Artisten Duffy dopet ned, bortført og voldtatt

Den walisiske soulsangeren slo gjennom i 2007, men etter hennes andre album i 2010 ble det stille. Hun skriver på Instagram at mange har lurt på hvor hun ble av.

Hun er mest kjent for albumet «Rockferry», som gikk helt til topps i England, og inneholdt blant annet låten «Mercy».

Ti år etter sitt siste album har hun fremdeles to millioner månedlige, unike lyttere på Spotify.

Nå står hun frem med hvorfor hun forsvant fra rampelyset i et innlegg på den verifiserte profilen hennes på Instagram:

– Dere kan bare forestille dere hvor mange ganger jeg har tenkt på å skrive dette. Hvordan jeg skulle skrive det, hvordan jeg ville føle meg etterpå.

Slik starter hun innlegget.

– Vel, jeg er ikke helt sikker på hvorfor nå er det rette tidspunktet, og hva det er som føles spennende og befriende for meg å snakke. Jeg kan ikke forklare det. Mange av dere lurer på hva som skjedde med meg, hvor jeg forsvant og hvorfor.

Duffy, her fra den 51. utgaven av Grammy Awards i 2009, da hun var nominert til beste nye artist. Foto: Gabriel Bouys (AFP Photo/NTB scanpix)

Videre forteller hun at en journalist tok kontakt med henne, og at han fikk henne til å åpne seg og fortelle grunnen til at hun forsvant fra rampelyset. Artisten fortalte sin historie til journalisten i forrige sommer, og i løpet av de kommende ukene vil hun slippe et muntlig intervju.

– Sannheten er, og vær så snill, stol på meg, jeg er ok og trygg nå, jeg ble voldtatt, dopet ned og holdt fanget i noen dager. Selvfølgelig overlevde jeg. Restitusjonen tok tid. Det er ingen lett måte å si det på.

Videre skriver sangeren at hun har brukt det siste tiåret, og tusenvis og tusenvis av dager, på å forplikte seg til å ønske å følge solskinnet i hjertet sitt igjen, og at solen skinner nå.

– Dere lurer på hvorfor jeg ikke brukte stemmen min til å uttrykke smerten min? Jeg ønsket ikke å vise verden tristheten i øynene mine. Jeg spurte meg selv, hvordan kan jeg synge fra hjertet hvis det er ødelagt? Sakte har det blitt leget