ASAP Rocky arrestert rett før Norgesbesøk: La ut video av grov mishandling

Hevder han er uskyldig.

Torsdag skal den amerikanske rapperen ASAP Rocky i utgangspunktet spille på Kadetten Music Festival i Sandvika. Nå ser det imidlertid ut til å spøke for den etterlengtede opptredenen.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet ble rapperen Rakim Mayers, som han egentlig heter, arrestert og mistenkt for grov mishandling under et slagsmål i Stockholm søndag kveld.

Hendelsen skal ha skjedd etter konserten rapperstjernen holdt under Smash festival i hovedstaden.

STOR FANSKARE: Asap Rocky på scenen under en festival i Philadelphia. Onsdag skal rapperstjernen i utgangspunktet stå på scenen i Sandvika. Foto: NTB Scanpix

La ut video

Ifølge den svenske avisen Expressen ble det hele filmet. Filmen viser en mann i en hvit hettegenser, som kan identifiseres som ASAP Rocky. Mannen tar tak i en mann på gata for deretter å hive ham i bakken. Tre andre menn deltok også i opptakten.

Deretter skal den angivelige ASAP Rocky og vennene hans ha forlatt mannen bevisstløs. Polititet og ambulanse kom til stedet kort tid etter.

Senere la rapperen ut to nye videoer i sosiale medier der han viser sin side av saken. I videoene ser man blant annet at en av sikkerhetsvaktene til rapperen spør to unge menn om å slutte å følge gruppen. Etter å ha forsøkt å vise bort de to mennene oppstår et slagsmål, der en av dem slår sikkerhetsvakten i hodet med et par sorte hodetelefoner.

- Jeg er uskyldig

På Instagram-stories onsdag skriver rapperen at han er arrestert, men at han er uskyldig.

- Det har skjedd en pågripelse av personen i løpet av natten, bekrefter Karin Rosander i politiet til Expressen

Foreløpig er det ikke kjent om rapperen vil dukke opp til Kadetten senere i dag. Han er også ventet å spille under Longitude Festival i Dublin og Wireless Festival i London.