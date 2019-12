Asap Rocky tilbake i Sverige etter voldsdommen

Fire måneder etter voldsdommen er ASAP Rocky tilbake i den svenske hovedstaden.

I sommer ble den amerikanske rapperen Rakim Mayers (31), bedre kjent som ASAP Rocky, sammen med to andre amerikanere tiltalt for å ha slått og sparket en 19-åring i Stockholm 30. juni.

Hendelsen fikk massiv oppmerksomhet i internasjonal presse, mens rapperen satt i varetekt i nesten en måned.

Til tross for at rapperen har hevdet sin uskyld og mener han handlet i nødverge, ble 31-åringen dømt til betinget fengsel for vold mot 19-åringen. De tre amerikanerne ble også dømt til å betale fornærmede totalt 12.500 kroner i oppreising, ifølge Aftonbladet.

Tilbake i Sverige

Nå skaper imidlertid rapperen overskrifter igjen i Sverige, da han tirsdag var tilbake i den svenske hovedstaden.

Ifølge den svenske avisen Expressen er rapperen tilbake for å holde en konsert i Globen.

- Etter enorm støtte fra den svenske fansen, vender han tilbake til Stockholm for en etterlengtet konsert for alle sine fans, skrev Live Nation i en pressemelding.

- Vil returnere fengselet

Ifølge Expressen er det ikke bare en konsertopptreden som er på rapperens agenda.

I tillegg til sin opptreden i Globen søkte ASAP Rocky også om å få opptre for de innsatte i Konoberg fengsel, der han selv satt i varetekt.

Dette ble imidlertid nektet av fengselsvesenet.

- Vi har gjort en helhetsvurdering og konkludert med et nei. Med de forutsetningene som kreves til arranementet, vil vi ikke kunne godkjenne denne spillejobben før neste uke, uttalte Vilhelm Grevik, seksjonssjef i det svenske fengselsvesenet, til svenske DN.

