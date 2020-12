Åse (85) savner sønnen sin i jula: - Jeg gråter hver dag jeg ser ham på Skype

Vi lever under de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid. Åse (85) husker hvordan det var å leve i Norge da det ikke var fred.

Hadde det vært en normal jul i et normalt år, ville Åse Eriksen (85) fått besøk av sønnen sin fra Stockholm. Det var det som var planen, og Åse hadde gleda seg.

- Vi besøker hverandre rett som det er, vi. Jeg reiser bortover alene, det går helt fint, for han henter meg på flyplassen.

Men det er ikke en normal jul. 2020 er ikke et normalt år. Og sønnen til Åse får ikke komme hjem til jul.

- Jeg er veldig nedfor noen ganger, det er jeg. Fordi jeg tenker så mye på han, sier Åse, og fortsetter:

- Men jeg ser ham jo på Skype, han ringer hver dag. Hvis han ikke får tak i meg, ringer han opp igjen. Sånn har han bestandig vært. Nå savner jeg ham så mye at jeg gråter hver dag når jeg ser ham på skjermen.

- Mange timer alene

Det er mange i Åses situasjon i år, enten det er foreldre som savner barna sine eller søsken som savner hverandre. Besteforeldre som har ikke har sett barnebarna på lenge eller kjærestepar som ikke får feira jul sammen.

Korona har gitt oss ensomhetens år, i et land som allerede rommer mye ensomhet. 16 prosent av oss var ensomme før korona, og nå viser én studie at tallet er steget til 26 prosent. En annen studie, viser at over halvparten av oss har vært ensomme det siste året.

- Jeg har vært alene i fjorten år, da døde mannen min. Så jeg blir ensom innimellom, og spesielt nå som man ikke får lov til å treffe hverandre, sier Åse.

Åse har tidligere jobbet i helsevesenet. Hun er glad i folk og liker å ha litt å gjøre.

- Nå blir det mange timer alene. Men jeg leser litt og spiller et spill jeg har på telefonen. Ser litt på TV. Og reparerer TV-en til de andre som bor her, sier 85-åringen og ler.

Åse bor i et bokollektiv med flere omsorgsleiligheter. De har godt samhold, forteller hun, så hver dag klokka fire på ettermiddagen møtes de til kaffe i dagligstua.

- Det er veldig trivelig, vi ser frem til den timen, sier Åse.

- Er dere redde for å bli smittet?

- Vi er forsiktige, og holder avstand. Men vi har ikke hatt noe smitte her, heldigvis, sier Åse, og fortsetter:

- Jeg er jo litt redd for å få korona, men så prøver jeg å ikke tenke på det. Jeg var på sykehuset i går, og legen sa at jeg var veldig frisk!

- Verst for de unge



Åse har det ikke så aller verst - tross alt. Det understreker hun flere ganger gjennom intervjuet, som gjøres på telefon, naturligvis.

- Dette er nok verst for de unge, tror jeg. Vi som er eldre skjønner jo alvoret, men det er vanskeligere å forstå når du er ung, tror Åse, og fortsetter:

- Vi husker vel alle selv hvordan det var å være ung? Man ville jo gjerne feste og ha det moro!

Hun er heller ikke alene intervjuet, men har besøk av besøksvennen sin fra Røde kors. Monica Klausen har kontakt med Åse flere ganger i uka.

- Jeg er veldig glad i Monica. Hun gjør alt for meg! Kjører meg rundt hvis jeg må handle noe eller kommer innom for å prate med meg.

Røde kors har aldri hatt mer behov for besøksvenner. Mange sitter mye alene, spesielt eldre i risikogruppa, og for mange er det mye trøst i selskap fra en frivillig som stikker innom eller slår på tråden.

Noen velger å kun ha kontakt over telefon under koronakrisen, men for Åse, var det aldri noe tvil.

Ensomheten var større enn frykten for korona. Men klart, Monica kommer ikke på besøk med mindre hun er helt frisk.

- Vi har møttes gjennom hele høsten, men tar naturligvis forholdsregler. Jeg kjenner jo Åse litt fra før av, hun er nabo til mammaen min. Så vi har det veldig fint sammen, sier Monica.

Husker krigen

For mange nordmenn, er koronakrisen det mest inngripende de har opplevd. Regjeringen sa det selv den 12. mars; at de innførte de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid.

Åse, derimot, er født i 1935. Hun har opplevd verre.

- Jeg husker vi satt sammen nede i tilfluktsrom da flyalarmen gikk. Jeg skalv så mye at jeg ikke fikk kledd på meg, minnes hun.

Hun husker frigjøringsdagen, at de gikk i tog og feiret at krigen var over.

- Men vi var jo sammen nede i tilfluktsrommet, selv om jeg var livredd. Nå får vi ikke lov til det, å være sammen. Det er trist, sier Åse.

- Jeg håper det snart gir seg.

På julaften skal Åse feire med søsteren og hennes familie. Det gleder hun seg til, men hadde hun hatt mulighet, ville hun reist til Sverige for å besøke sønnen - tross korona.

- Han hadde kommet og hentet meg, han, så det ville gått fint.

- Gruer du deg til jul?

- Nei, det gjør jeg ikke. Det er fint å være hos søsteren min, og jeg har pyntet og tatt frem nissene. Men det er rart med det, helst skulle jeg hatt sønnen min her.

