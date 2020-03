Asgeir Borgermoen ute av «Farmen» etter én uke

– Man ønsker jo ikke å bli valgt bort, sier Borgermoen til Nettavisen.

Tidligere denne uken overrasket TV-profilene Mia Gundersen (58) og Asgeir Borgermoen (48) de andre «Farmen kjendis»-deltakerne da de plutselig vandret inn på gården som årets utfordrere.

I løpet av tre dager har Gundersen og Borgermoen forsøkt å overbevise de andre deltakerne om å få lov til å bli på gården.

I likhet med tidligere sesonger er det bare en av dem det er plass til, og i kveldens episode måtte deltakerne bestemme seg for om det var Asgeir Borgermoen eller Mia Gundersen de ønsket skulle bli igjen.

Etter mye om og men var det til slutt Gundersen flertallet ønsket å ha igjen på gården, noe som gjorde at Borgermoen måtte pakke sakene sine og si farvel.

– Jeg skjønte jo premissene om at det var en 50/50-sjanse for om jeg kunne få være med videre eller ikke, men uansett så ønsker man jo ikke å bli valgt bort, sier Borgermoen til Nettavisen.

VALGT BORT: Asgeir Borgermoen ble valgt bort til fordel for Mia Gundersen. Foto: TV 2

– Ikke et taktisk valg

Borgermoen tror at avstemningen gikk favør Gundersen fordi hun bidro på det som kanskje trengtes mest inne på gården den uken, nemlig vask og kjøkkenhygiene.

– Jeg tror nok at det var mer hennes bidrag der som utgjorde resultatet. Jeg tror ikke det var noen taktikk bak det, sier han til Nettavisen.

– Eller kanskje jeg ikke burde sagt at jeg er oppvokst på gård, ler han.

Fortsatt ikke over

Til tross for at det ble et kort opphold på «Farmen»-gården for Asgeir Borgermoen sin del, er imidlertid ikke «Farmen»-eventyret helt over for ham ennå.

Slik andre utslåtte deltakere blir, ble også han sendt til det lille småbruket i utkanten av «Farmen»-gården.

Der skal han konkurrere mot tidligere deltakere om en plass tilbake på «Farmen» i spin-off-serien «Torpet» på TV 2 Sumo.

«TORPET»: Adrian Sellevoll, Alex Rosén, Donna Ioanna og Asgeir Borgermoen er de som nå kjemper om en plass på «Farmen» i TV 2 Sumo-serien «Torpet». Foto: TV 2

– Det var jo en strålende beskjed å få, og «Torpet» er jo som å dra på en liten ferietur der man koser seg med god mat, hyggelige folk og litt småarbeid, sier Borgermoen til Nettavisen.

Spesielt hyggelig var det å treffe de andre deltakerne.

– Jeg kjenner jo Alex Rosén godt fra før, og Adrian er en knallbra fyr, så dette ble bare hyggelig, forteller han.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 tirsdag, onsdag og søndag. «Torpet» sendes på TV 2 Sumo mandag til torsdag.

