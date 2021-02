Ashton Kutcher tok feil av Netflix-suksess – trodde kona så på porno

Skuespillerstjernen våknet midt på natta til rare lyder fra TV-en.

Netflix-suksessen «Bridgerton» har vært på alles lepper de siste ukene, og har fått mye oppmerksomhet for blant annet å bryte grensene for sex på TV. Men det er imidlertid ikke alle som har fått med seg hva denne serien har å by på.

Tidligere denne uken gjestet ekteparet Ashton Kutcher og Mila Kunis det populære, amerikanske talkshowet «Today», der Ashton forteller at han for litt siden våknet midt på natten av merkelige lyder fra TV-en.

– Han var dypt i drømmeland og våkner midt i et av høydepunktene i episodene, og sier rett ut: «Ser du på porno?». Han var så forvirret, ler Kunis, ifølge Metro.

Kutcher forteller at Kunis vanligvis pleier å legge seg tidlig, og at det var derfor han ble så forvirret av lydene så sent på kvelden.

– Hun satt og så på det midt på natten, og jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg tenkte: «Er det noen andre i denne sengen?», sier Kutcher.

Mila Kunis forteller videre at hun som veldig mange andre er blitt hektet på serien, og er overbevist om at det er noe av det beste hun har sett på lenge. Det har hun imidlertid ikke klart å overbevise ektemannen om helt ennå.

– Du er utro mot meg med denne serien, sier Kutcher spøkefullt.

«Føler» babyen fire måneder etter spontanaborten

I oktober i fjor meddelte supermodellen og TV-profilen Chrissy Teigen den hjerteskjærende beskjeden om at hun og ektemannen John Legend hadde mistet sitt ventende barn.

– Vi er i sjokk og i den typen dyp sorg du kun hører om, den typen smerte vi aldri har følt før. Vi klarte aldri å stanse blødningen og gi vårt barn den næringen det trengte, tross blodoverføring på blodoverføring. Det var bare ikke nok, skrev Teigen på Twitter den gang.

Teigen ble hyllet av fansen for åpenheten den gang. Denne uken skulle barnet i utgangspunktet blitt født, og igjen velger den verdenskjente superstjernen å være åpen om følelsene sine.

- (...) Jeg føler meg litt nede. Jeg føler virkelig spark i magen, men det er ikke fantomsmerter. Jeg skal opereres for endometriose i morgen. Men følelsen kjennes akkurat ut som babyspark, skriver hun og sukker.

Ifølge NHI er endometriose en tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren (endometrium) vokser utenfor livmorhulen. Endometriose gir ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter, eventuelt smerter ved eggløsning og hos en del kroniske smerter.

Videre deler Teigen også en video av magen som også beveger seg som om det er en baby som sparker.

– Se på dette! Jeg later som at det er babyen som sier «hei». Det stopper aldri, skriver Teigen frustrert på Twitter og spør fansen om råd til hvordan hun skal takle dette og om det er flere som har opplevd det samme.

Hevder Kim Kardashian avslørte seg selv

Etter at en rekke utenlandske medier kunne meddele at ekteskapet til superstjernene Kim Kardashian og Kanye West henger i en tynn tråd, har ikke spekulasjonene latt vente på seg.

I januar skrev blant andre TMZ at ekteparet i lang tid har gått i parterapi for å redde forholdet, mens kilder til Page Six hevder at realitystjernen er klar for å sende inn skilsmissepapirer.

– De holder en lav profil, men de er ferdige, uttalte en kilden, som visstnok skal være en god venn av realityparet, til nettstedet.

Nå ser det derimot også ut til at fansen er overbevist om at ekteskapet er over og at West har flyttet ut av millionvillaen i Los Angeles.

Nylig tok Kim Kardashian fansen med på virituel omvisning i det hun omtalte som «Skims Showroom» (Kardashian sitt eget klesmerke», og viste frem den nye kolleksjonen til fansen. Men det fansen imidlertid la merke til var noe helt annet.

Ifølge Cosmopolitan var det nemlig flere som kjente igjen rommet som Kardashian omtalte som «hennes nye showroom». Nettstedet skriver nemlig at rommet er identisk likt som rommet Kanye West tidligere brukte som klesskap.

Ifølge fansen har dermed Kim Kardashian avslørt seg selv, og flere mener at dette er et bevis på at West faktisk har flyttet ut.

Ifølge Page Six har ikke Kardashian brukt gifteringen sin på lenge, og West har på sin side tilbrakt tid på ranchen sin i Wyoming. Der feiret han også jul, mens kona feiret med barna og resten av familien.

– Kim ba Kanye om å reise dit så de kan leve separate liv og få tingene i orden før de separeres og skilles. Hun er ferdig, skal en kilde ha uttalt til nettstedet.

