Ashton Kutcher vitnet i drapssak: - Jeg fikk panikk

Banket på døren til daten. Innenfor lå hun knivdrept.

Onsdag vitnet Hollywoodstjernen Ashton Kutcher (41) i rettssaken etter drapet på Ashley Ellerin. Michael Gargiulo (43) er tiltalt i saken og omtales av påtalemakten som en «serie-seksualmorder», som nøt å drepe vakre kvinner, ifølge Los Angeles Times.

Kutcher fortalte i rettssalen hvordan han skulle hente da 22 år gamle Ellerin for en første date kvelden Grammy-utdelingen i 2001 fant sted.

Fikk panikk

- Jeg banket på døren, men fikk ikke noe svar. Så banket jeg igjen. Og nok en gang var det ikke noe svar å få. På dette punktet antok jeg at hun hadde dratt et annet sted for kvelden, at jeg var sent ute og at hun var irritert over det, sa skuespilleren i vitneboksen. ifølge LA Times.

Han skal så ha kikket inn gjennom vinduet før han dro og lagt merke til at alle lysene var på, at det var rotete inne i huset og at det virket som det var sølt rødvin på teppet. Det sistnevnte tenkte ikke Kutcher noe mer om, da det hadde vært hjemmefest hos Ellerin en uke i forveien.

MISTENKT: Michael Gargiulo er siktet for drapene. Foto: Genaro Molina (AP)

- Jeg tenkte ikke noe over det, sa han.

Men da han dagen derpå fikk vite at Ellerin hadde blitt drept, gikk filmstjernen rett til politiet.

- Jeg fikk panikk, sa Kutcher og poengterte at fingeravtrykket hans var på døren til den avdøde.

- Ikke bekymre deg, du er ikke mistenkt her, sa Gargiulos advokat, Daniel Nardoni, deretter.

47 knivstikk

Kutchers vitnemål ble avlagt i en Los Angeles-rettssal onsdag, hvor Gargiulo står tiltalt for overlagt drap. Han er tiltalt for to tilfeller av drap og ett tilfelle av drapsforsøk i LA-område mellom 2001 og 2008. Den mistenkte har erklært seg uskyldig.

Han skal ha blitt arrestert i 2008 etter at DNA-bevis koblet han til et av drapene og et angrep som ikke endte med drap, ifølge Yahoo News.

OFRENE: Ashley Ellerin er et av fire ofre som Gargiulo er mistenkt for å ha drept. Foto: Getty Images

Gargiulo skal ha møtt Ellerin, som studerte mote, da han tilbød henne å hjelpe med et flatt dekk. Deretter skal han ha spurt om hun trengte hjelp med å reparere varmeovnen hennes også, og etter det skal han ha dukket opp utenfor leiligheten hennes uanmeldt. Ellerins romkamerat mente han var en stalker.

Påtalemyndighetene hevder han skal ha tatt seg inn i leiligheten i februar 2001 og drept henne med 47 knivstikk. De mener han skal ha stukket henne så dypt i halsen at hodet nesten ble separert fra kroppen.