Asle Kirkevoll røk ut av «Farmen» rett før finaleuka: – Jeg skulle aldri gjort den avtalen

Asle Kirkevoll mener det var en spesiell avtale som ødela vinner-sjansene for ham inne på gården.

Etter å ha blitt valgt som førstekjempe av storbonde Sindre Nyeng, var det stor spenning rundt hvem Asle Kirkevoll kom til å velge som andrekjempe.

I kjent «Farmen» stil er det nemlig første- og andrekjempe som møtes i tvekamp og konkurrerer om sin plass inne på gården.

For mange betydde denne kampen ekstra mye ettersom det var den aller siste tvekampen før selve finaleuken på «Farmen».

- Hadde ingen sjanse

Kirkevoll måtte derfor ta flere runder med seg selv om hvem han ønsket å møte til tvekamp, men endte til slutt på Kjetil Kirk, som valgte å møte Kirkevoll i melkespann.

Etter en intens tvekamp, der både Kirkevoll og Kirk kjempet med å holde armene oppe med et melkespann i hver sin hånd, var det til slutt Kirk som stakk av med seieren.

- Jeg tenkte til slutt at dette går ikke veien. Jeg hadde jobbet så mye med plogen den uken, og hadde veldig vondt i skuldrene mine. Det visste gutta fra før av, så jeg hadde ingen sjangs, sier Kirkevoll til Nettavisen og innrømmer at han der og da synes det var et sleipt valg av Kirk å velge melkespann.

- Akkurat da følte jeg vel at det var litt sleipt, men det er jo et spill og før eller senere må noen ut, sier han.

Angrer på avtale

Selv om melkespannkonkurransen ble det som gjorde at Kirkevoll måtte kaste inn håndkleet, var det ifølge ham ikke dét som utgjorde utfallet for hans del.

- Det var en del andre ting som påvirket situasjonen jeg havnet i. Det er jo klart man gjør avtaler inne på «Farmen», og det skal man aldri gjøre, sier Kirkevoll.

Ifølge Kirkevoll var det avtalen han hadde med Per Gunvald Haugen, om at de to skulle velge hverandre som storbonde hvis man røk ut av «Farmen», som ødela mye for ham. Han er nemlig en som aldri bryter en avtale når avtalen først er gjort.

- Det angrer jeg veldig på. Hadde jeg ikke gjort den avtalen hadde jeg stått friere til å velge hvem jeg ville møte til tvekamp. Daniel kom blant annet med et tilbud til meg om at jeg kunne velge han, hvis vi gjorde en avtale på at den som røk måtte velge den andre som storbonde. Men da måtte jeg bryte avtalen med Per, så det gikk ikke, forteller Kirkevoll og mener at det var derfor valget landet på Kjetil Kirk.

Godt å komme hjem

Selv om Kirkevoll gjerne skulle ønske at han kunne fortsette med å kjempe om kampen for tilværelsen inne på «Farmen», innrømmer han overfor Nettavisen at det også var godt å komme hjem til sin egen gård.

- Jeg er kjempefornøyd med deltakelsen. Det var som jeg hadde forventet. Vi ble sultne, kaffetørste og fikk bryne oss på masse arbeid. Jeg fikk også slanket av meg elleve kilo, så det ble den beste slankekuren også, ler Kirkevoll.

Det ble også en god opplevelse å komme hjem til familien igjen, selv om det noen ganger kan være en brå overgang fra å leve i 1920 til 2020.

- Det gikk egentlig veldig fint for min del. Jeg har jo en gård selv, så arbeidet fortsatte egentlig bare hjemme. Det var deilig å komme hjem til kjerring og unger. Jeg var savnet, så det var koselig å kjenne på, sier han.

