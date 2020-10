– Man må gå i seg selv og gjøre så godt man kan.

Astrid Smeplass (23) er for tiden aktuell med albumet «Leave it Beautiful», og overfor den svenske avisen Aftonbladet legger hun ikke skjul på at hendelser fra eget liv har preget innholdet i flere av låtene på debutalbumet.

Blant annet har hun gått gjennom et brudd, og ønsker gjennom musikken å formidle følelsene lytterne eventuelt kjenner på.

– For første gang i livet har jeg gått gjennom en periode som har vært veldig krevende og vanskelig. Det er viktig for meg å få med alle nyanser ved et brudd. Jeg tenker at dem som hører på skal finne låter som stemmer overens med hvor de er akkurat nå, forteller 23-åringen til den svenske avisen.

Har ikke tid til å date

Smeplass forteller også at hun ikke har hatt noe tid til å date mens hun har jobbet med albumet.

Smeplass brøt med manageren Halvor Marstrander i mars, og har derfor hatt hendene fulle.

– Mitt fokus har vært på albumet, og etter at jeg avsluttet samarbeidet med manageren min i mars har det blitt utrolig mye å gjøre. Jeg har vært involvert i alle prosesser. Det har vært veldig lærerikt, men jeg har ikke hatt kapasitet til å tenke på dating, sier hun åpenhjertig.

Hun legger imdlertid ikke skjul på at det har passet bra å være singel under koronakrisen.

– Det er egentlig et perfekt tidspunkt å gå gjennom et brudd, ettersom man tvinges til å være alene. Man må gå i seg selv og gjøre så godt man kan, sier hun.

Avslørte brudd i mai

Det var i mai, i en utgave av magasinet Costume, at det ble kjent at Astrid Smeplass og Per Christian Wessel hadde gått hver til sitt.

«Turneen er avlyst, albumet utsatt, det er slutt med kjæresten og manageren har fått ny jobb. Men Astrid S har det bedre enn på lenge», startet teksten med.

I intervjuet ble 23-åringen spurt om hva slags samtaler hun har med venninner, hvorpå hun svarte:

– Egentlig alt mulig. Men, ja: familien, Per, ekskjæresten min, Halvor (eks-manageren) ... Ja ... Man prøver å forstå.

Videre fikk hun spørsmål om hvorfor ting tar slutt:

– Det er tusen grunner. Og ingen. Kanskje det bare er tiden. Eller at man er på forskjellige steder.