Astrid S utsetter turneen

Koronarestriksjoner setter en stopper for turnéplanene.

– Vi har nå innsett at vi, som mange andre, må utsette turneen. Sikkerhet og helse kommer først! Gleder meg til å spille for dere neste år!

Det skriver Astrid S (23) i en pressemelding der det kommer frem at den planlagte turneen hennes blir utsatt til september 2021. Utsettelsen ble først omtalt av Dagbladet.

«World Tour Part One» skulle etter planen ha startet i Bodø 23. september og avsluttet i London 11. november.

Les også: Adele vekker oppsikt igjen: – Problematisk

Utsatt for andre gang

Dette er andre gang 23-åringen ser seg nødt til å utsette den planlagte verdensturneen.

I januar sa hun i en uttalelse at den ble utsatt fordi hun ikke ble ferdig med sitt nye album som planlagt.

– Jeg har dessverre noen dårlige nyheter. Jeg hadde en plan i fjor om å lage et album som jeg skulle gi ut i mars 2020 og spille for alle dere rundt om i Norge på turné. Men jeg har dessverre ikke et ferdig album, var blant det Astrid S skrev uttalelsen som ble sendt til arrangørene, ifølge Dagsavisen.

Videre la hun til at hun hadde to alternativer, enten å sette albumet på vent og med det reise på turné med «gammel musikk», eller å utsette turneen og komme sterkere tilbake.

Hun gikk altså for sistnevnte, og har siden kommet ut med flere låter, senest «Marilyn Monroe».

Den gang la ikke artisten skjul på at hun aller helst ville ha reist ut på turné som planlagt. Hun avsluttet:

– Det har vært en veldig vondt avgjørelse å ta. Spesielt ovenfor alle i teamet mitt og arrangører som har lagt ned så mye arbeid for å få dette til, men aller mest ovenfor dere som har kjøpt billetter. Jeg tar ikke lett på dette og har hatt en stor klump i magen som har vokst seg større og større. Men innerst inne så føles dette også som det riktige å gjøre.