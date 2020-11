Astrid Smeplass om «knekken»: – Har en reell frykt for å være til bry

Astrid S trodde lenge hun ikke trivdes i rollen som artist.

Fredag gjester sangstjernen Astrid Smeplass (24) «Lindmo», der hun sist var på besøk for tre år siden.

På spørsmål fra Anne Lindmo (50) om hva som har forandret seg i løpet av disse tre årene, forteller plateaktuelle Smeplass at hun rundt det tidspunktet hun sist var innom fikk en knekk, der hun ble både veldig usikker og selvbevisst.

Les også: Astrid S åpner opp om bruddet: – Vanskelig

24-åringen forteller blant annet at hun en periode trodde at hun ikke trivdes noe særlig med å stå på scenen.

Se deler av «Lindmo»-intervjuet i videoen øverst i saken!

– Har en frykt for å være til bry

Hjelpen kom gjennom det hun selv beskriver som en «altmuligmann» hun jobbet med da hun skulle legge ut på en akustisk turné i fjor, som hjalp henne med hva hun skulle snakke med publikum om mellom låtene under konsertene.

– Også skjønte vi etter hvert at problemet mitt er ikke å snakke på scenen, men at jeg har en reell frykt for å være til bry, sier Smeplass, og legger til at det å bli bevisst på den frykten hjalp henne med å bli mer sikker på seg selv igjen.

Les også: Astrid S utsetter verdensturneen

– Man må tørre å tenke at folk faktisk kommer på konsertene mine fordi de har lyst, og stå på den scenen og ta litt eierskap til den frykten. Før hver konsert så sa jeg til publikum at jeg trodde ingen skulle komme. Og jeg ser at det har kommet folk, men det må ha skjedd en feil, forteller hun.

Det å få et eierskap til frykten førte til at hun trivdes mye bedre på scenen, og Smeplass forteller at hun nå har begynt å finne tilbake til den uredde versjonen av seg selv hun var da hun begynte med musikk - noe hun synes er veldig deilig.

Åpnet opp om bruddet

Den populære 24-åringen er for tiden aktuell med albumet «Leave it Beautiful», som kom ut i slutten av oktober.

I anledning det etterlengtede plateslippet lot sangstjernen seg nylig intervjue av flere medier, og overfor svenske Aftonbladet la hun ikke skjul på at hendelser fra eget liv har preget innholdet i flere av låtene på debutalbumet hennes.

Blant annet har hun gått gjennom et brudd, som naturligvis har påvirket musikken.

PLATEAKTUELL: Astrid S slapp debutalbumet sitt i slutten av oktober. Her avbildet under Jugendfest i Ålesund i 2018. Foto: NTB

– For første gang i livet har jeg gått gjennom en periode som har vært veldig krevende og vanskelig. Det er viktig for meg å få med alle nyanser ved et brudd, fortalte Smeplass og la til:

– Jeg tenker at de som hører på skal finne låter som stemmer overens med hvor de er akkurat nå.

Det var i mai, i en utgave av magasinet Costume, at det ble kjent at Smeplass hadde blitt singel.

«Turneen er avlyst, albumet utsatt, det er slutt med kjæresten og manageren har fått ny jobb. Men Astrid S har det bedre enn på lenge», ble intervjuet innledet med.