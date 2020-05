Den tidligere langrennsløperen brukte et halvt år på å fungere som normalt igjen etter at broren tok sitt eget liv.

Jacobsen la opp som langrennsløper i slutten av april etter en lang og innholdsrik karriere med flere triumfer. På merittlisten til Jacobsen står VM-gull, OL-gull og flere verdenscupseire, men midt under vinter-OL i 2014 kom den største motgangen hennes. Broren Sten Anders, som også var Jacobsens bestevenn, tok sitt eget liv.

Til NRK-programmet «Lindmo» åpner 33-åringen opp om tiden hun gikk gjennom rett etter brorens død.

- Jeg brukte de verktøyene jeg hadde i min sekk. Ett av dem var fysisk trening. Den smerten jeg fikk ved å trene fysisk, var kjent og lettere å håndtere enn sorg og psykisk smerte, sier hun i talkshowet som skal vises på fredag, ifølge NRK.

Reiste seg mesterlig

Hun forteller videre at den knallharde treningen gjorde at hun fikk en skikkelig smell som det tok lang tid å riste av seg. Da hun var tilbake for fullt under VM 2015 i Falun, reiste imidlertid Jacobsen seg, og endte opp med et stafettgull og et sølv på 15 kilometer med skibytte.

Etter Falun ble det også stafettgull i Lahti og et OL-gull i Pyeongchang på Oslo-jenta, og hun beholdt sin etablere plass på landslaget som en av de største profilene. Nå nylig, midt under koronapandemien, bestemte 33-åringen seg for at nok var nok i skisporet.

- Jeg har bestemt meg for å kalle en spade en spade. Jeg har her og nå flere drømmer for mitt liv som helsearbeider enn for et liv som langrennsløper, så jeg får sette et punktum nå for den delen, sa Jacobsen til NRK.

Undervurderte koronaviruset

På Konnerud i mars sa Uhrenholdt Jacobsen til Nettavisen at hun ikke var særlig bekymret. I dag, nå som karrieren er over og hun er i praksis som lege, innrømmer Jacobsen at hun undervurderte situasjonen.

- Jeg bommet bra der, sier 33-åringen til Nettavisen.

Legestudenten som for øyeblikket går i praksis på Bærum sykehus sa til Nettavisen forrige måned at hun ikke fryktet å bli alvorlig syk dersom hun skulle bli smittet.

Det gjør hun fortsatt ikke, men Uhrenholdt Jacobsen forteller at hun i senere tid har tenkt mer på eventuelle senskader knyttet til covid-19.

- Ja, man kan bli helt frisk igjen, men kan man ha luftveier som gjør at man er i stand til å drive toppidrett lenger? Det er et spørsmål jeg har stilt meg selv, men jeg tror ikke det finnes noe svar på det foreløpig. Det er for kort tid siden folk ble friske, forklarer den tidligere langrennsløperen.