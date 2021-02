Astrid Uhrenholdt Jacobsen tar til tårene etter sjokk-exit i «71 grader nord»

Astrid Uhrenholdt Jacobsen måtte reise hjem fra «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» i torsdagens episode.

Bare få minutter inn i torsdagens episode av realitykonkurransen «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», får de gjenværende deltakerne en sjokkbeskjed fra programleder Tom Stiansen (50): En av dem må hjem.

Videre i konkurransen skal de nemlig gå som et samlet lag, men det er bare plass til fem av dem på den kommende etappen. Derfor må alle seks rett ut i en utslagskonkurranse.

Dette til tross for at de så godt som kommer rett fra en utslagskonkurranse i episoden før.

Konkurransen går på finmotorikk. Deltakerne skal ved hjelp av to tau - som fører en tversoverplanke opp og ned - føre tre små kuler opp til toppen av en installasjon som består av flere hindringer i form av utskårne områder. Den som bruker lengst tid på å få kulene på plass i hullene på toppen, er ute.

Til slutt er det Astrid Uhrenholdt Jacobsen (34) som ryker ut av den tøffe konkurransen.

– Skuffet og lei meg

Overfor Nettavisen legger ikke den tidligere skiløperen skjul på at det var kjipt å ryke ut.

– Jeg ble egentlig bare skuffet og lei meg for at min reise var over. Jeg visste hele veien at det plutselig ville ta slutt, men jeg hadde håpet jeg skulle få være med litt lenger, svarer hun på spørsmål om hva hun tenkte da hun innså at hun var ute.

Hun legger til at hun ikke hadde de beste forutsetningene før utslagskonkurransen.

– Jeg sa egentlig hele veien at jeg ikke hadde spesielt gode forutsetninger i utslagskonkurransene, så lenge de var utformet slik de var. Min styrke var definitivt på selve turlivet, både fysisk, med kart og kompass og som lagspiller.

34-åringen har imponert stort underveis på turen, og har vist seg å være svært stødig i konkurransene som inneholder det ovennevnte. Som idrettsutøver er hun også godt vant med å konkurrere, men det var ikke nødvendigvis lysten på en seier som gjorde at hun takket ja til deltakelsen i TV-programmet.

– Jeg ble med utelukkende for å komme meg bort fra hverdagen og kjenne på turlivet, bo i telt, lære meg bedre kart og kompass og møte nye mennesker. Det var først når jeg hadde vært med en stund og blitt kjent med alle de fine folka at jeg virkelig ville være med lenge, forteller Jacobsen.

Motivert til flere turer

I ettertid sitter Astrid Uhrenholdt Jacobsen igjen med gode minner fra turen sammen med de andre kjendisene.

– Det beste er definitivt at jeg ble kjent med så mange fine folk, særlig fordi jeg bevisst ikke hadde gjort noe research på noen før jeg reiste. Jeg ville gjerne bli kjent med menneskene og ikke ha så mye fokus på hva de hadde gjort eller var kjent for, sier den tidligere skiløperen til Nettavisen og legger til:

– Jeg hadde nok også veldig godt av et avbrekk fra hverdagen hjemme for å få litt perspektiv på livet, sier hun.

I tillegg fikk hun mye motivasjon til å gå mer på tur.

– Uten TV-produksjon på slep, vel å merke, legger hun til.

