Atferdsbiolog: - En kvinne kan når som helst gå ut å finne seg en kjæreste, bare hun senker kravene

Stadig flere norske menn er ufrivillig barn- og kjæresteløse. Samtidig tilspisser konkurransen seg for de høyt utdannede damene, som jakter på «mennene alle vil ha». Men hvem er det egentlig mest synd på?

Én av fire norske menn har ikke fått barn ved fylte 45 år. Det samme gjelder for én av seks norske kvinner.

Å være barnløs er i seg selv noe mange trives med, men ufrivillig barnløs, det kan være vondt å innfinne seg med.

Her viser statistikken imidlertid et tydelig skille mellom menn og kvinner:

Langt flere menn er ufrivillig barnløse - faktisk nesten tre ganger så mange menn som kvinner.

Til tross for at det riktig nok er rundt 41.000 flere menn enn kvinner i vårt langstrakte land, så går ikke dette helt opp. Vi vet jo alle hvordan barn lages, så hvorfor er det så mange flere ufrivillig barnløse menn enn kvinner?

Svaret er enkelt, om noe vanskelig å svelge:

De mest populære mennene får gjerne barn i flere kull, med ulike kvinner, mens de minst populære mennene får verken kjæreste eller barn.

- Spennet blir større, rett og slett. Noen menn er veldig populære og får kanskje barn med flere damer, mens andre menn finner seg ikke kjæreste og får heller ikke barn, sier atferdsbiolog Jens Andreas Huseby til Nettavisen.

Det har ikke alltid vært slik. Gruppen ufrivillig barnløse menn vokser, og forskerne tror de bare vil bli flere. Her er det relativt bred konsensus blant fagfolk om årsaken:

Kvinner vil ikke ha menn med lavere status enn dem selv.

Og i all den tid det er flere norske kvinner enn menn med høy utdanning, sier det seg selv at vi har et problem. Ingen ønsker imidlertid å bremse norske kvinner med et ønske om høy utdanning, men resultatet blir jo da som Huseby skisserer:

- Noen menn får mange damer - andre får ingen.

Samtidig får vi en gruppe høyt utdannede kvinner som må kjempe med nebb og klør for de aller beste mennene.

Så hvem er det egentlig vanskeligst for? Skal vi synes synd på gruppen menn som «ingen» vil ha? Eller er det heller de høyt utdannede damene, som ikke finner seg kjæreste fordi konkurransen er for tøff, som sliter mest?

Én viktig forskjell

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby synes i utgangspunktet ikke synd på noen, men mener det finnes én vesensforskjell mellom menn og kvinner på søken etter en livspartner:

- En kvinne kan når som helst gå ut å finne seg en kjæreste, bare hun senker kravene, sier Huseby.

Atferdsbiologen forklarer at det som gjerne skjer med kvinner etter en viss alder, gitt at de ønsker seg barn, er at de vurderer menn på en annen måte.

Mens de tidligere kanskje har lett etter en spennende «bad boy», starter de nå jakten etter en potensiell far til sine barn. I stedet for å legge hovedfokus på spenning og et pent ytre, søker man heller etter en mann som er stabil, trofast, snill og som har god inntekt.

LES OGSÅ: Hva er forelskelse? Psykologer avliver fire myter

I vurderingen ønsker kvinnen å finne en som tikker av «ja» på følgende spørsmål:

Kommer han til å være trofast?

Ser han ut som om han gode gener, slik at vi får friske barn?

Har han ressurser nok til å ta vare på barna hvis jeg skulle bli gravid?

Er han villig til å dele på de ressursene han har?

- Mannen må passere en rekke røde flagg og bestå disse «testene». Gjør han det, vil kvinnen vurdere om hun skal gå for ham - eller om hun skal lete etter noe bedre.

- Etter noe bedre?

- Ja, det er klart. Alle ønsker å finne den beste partneren de kan få - den med best gener og best mulighet for å få friske barn med. Så slår man seg til ro med den beste av de som er oppnåelig for deg, uten at du går på akkord med altfor mange av kravene dine, sier Huseby.

ADFERDSBIOLOG: Jens Andreas Huseby sier at kvinner og menn vektlegger ulike kvaliteter i jakten på kjæreste. Mens kvinner krever høy sosial status, er menn mest opptatt av utseendet. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Menn og kvinner ser etter ulike ting

Ett spørsmål melder seg:

Hvis kvinner kan finne en kjæreste om de bare «senker kravene», kan ikke menn også det?

- Nei, ikke på samme måte. Det ser vi jo i samfunnet vårt i dag, det er jo mange flere ufrivillig barnløse menn enn kvinner, mener Huseby.

Dette handler også om tilbud og etterspørsel. Fordi gruppen ufrivillige barnløse menn er større enn gruppen ufrivillig barnløse kvinner, vil det også være lettere for damene å finne seg en partner når de først søker en mann de kan få barn med.

Uansett kjønn så gjelder følgende:

Du bør lete etter en kjæreste som er i samme «liga» som din egen.

For det er absolutt en fordel å finne en partner som er like pen som deg selv - og som har samme «mate value».

Forskning viser samtidig at kvinner og menn leter etter ulike ting hos hverandre, forklarer Huseby.

- Menn ser mye mer på utseendet, det er en viktig faktor når de skal finne kjæreste. Kvinner, derimot, rangerer etter faktorer som utdanning, inntekt, sosial status, humor - og så kommer kanskje utseende, og da er det gjerne høyde som er viktigst, forklarer Huseby.

Pene kvinner har altså relativt mye makt på datingmarkedet uansett sosial status, mens menn sjelden når opp blant de mest attraktive damene med mindre de kan skilte med god inntekt, bra jobb og høy sosial status.

Huseby lister opp flere eksempler: Eldre menn med mye penger kan få yngre, pene kjærester. Mannlige leger gifter seg gjerne med kvinnelige sykepleiere, mens det sjelden er omvendt.

Og hva hvis du ikke er en veldig attraktiv kvinne?

Da er det fortsatt gode muligheter for å finne kjæreste, sier ekspertene. For selv om menn er primært opptatt av utseende, og kvinner i større grad vektlegger sosial status i gruppa, så er det slik at menn har mindre kritiske krav til utseende enn kvinner til status.

- Hvis du som kvinne er ute etter å finne deg en kjæreste, så gjelder det bare å være realistisk når du leter, slår Huseby fast.

Totalsum av attraktivitet

Atferdsbiologen snakker med utgangspunkt i biologien, og for mange kan en slik tilnærming til noe såpass komplisert som kjærlighet, oppleves som litt for enkelt.

Vi spør derfor psykolog Peder Kjøs om hans mening.

- Er ikke dette en litt kynisk tilnærming til kjærligheten?

- Jo, det kan du si, men vi er alle er kyniske. Datingmarkedet er som alle andre marked: Alle ønsker å veksle inn kapitalen sin med så god rate som mulig. Er du pen, høyt utdannet, morsom og rik så leter du etter den beste du kan finne, sånn er det bare, sier Kjøs, og legger til:

- Man kan jo se på det slik at man sitter med en totalsum av attraktivitet, men faktorene vektes ulikt for kvinner og menn. For en dame vektes utseende tungt, deretter personlighet, mens økonomi og utdanning ikke betyr så mye. For en mann, derimot, er det litt omvendt: Penger og sosial status vektes tungt, mens utseende betyr mindre.

Her har Kjøs og Huseby bred støtte i forskningen. En studie fra 2005, basert på data fra nærmere 10.000 deltakere fra 37 ulike kulturer, slo fast akkurat det Kjøs her sier:

Menn leter først og fremst etter en attraktiv kvinne med god helse, mens damer leter etter ressurssterke menn med høy status, som er godt utdannet, til å stole på og intelligente.

**** Når det er sagt, så er det ikke slik at alle menn ****

PSYKOLOG:- - Det finnes en god del menn i dag som ikke klarer å oppfylle de kravene som kvinner stiller til en partner, sier psykolog Peder Kjøs. Foto: NRK

Kjøs mener vi nå er inne i en tid hvor kvinner har fått en sterk posisjon på datingmarkedet - hovedsakelig fordi det finnes flere godt utdannede kvinner enn menn.

- Det finnes en god del menn i dag som ikke klarer å oppfylle de kravene som kvinner stiller til en partner. Det gir kvinnene en sterkere forbrukermakt og mulighet til å være mer kresne enn før, sier Kjøs.

LES OGSÅ: Finner du alltid noe feil med datene dine? Da bør du lese psykologens tips

Men, som tidligere nevnt, dette kan også være problematisk for damene:

- Det er færre menn som slår damene på utdanning og inntekt enn før, og da har damene færre menn å velge blant. Dette er velkjent blant damer som tjener veldig godt, at de ikke finner seg noen fordi de ønsker seg en mann med høyere økonomisk og sosial status enn dem selv.

- En 8-er er sammen med en 8-er

Psykologens vurderinger er rimelig like atferdsbiologens:

Menn og kvinner vektlegger ulike ting i jakten på en kjæreste, men det er «totalsummen av attraktivitet», altså det atferdsbiologen kaller «mate value», som er styrende.

De aller fleste par har cirka samme totalsum, eller «mate value» om du vil, og det er også positivt, mener ekspertene.

- En «8'er» er sammen med en «8'er». Sånn er det bare, hvis ikke blir det styr. Dette vet vi. Vi er en gammel art på jorda og vi orienterer oss fortsatt etter dype strukturelle ting - selv om vi nå lever i et moderne samfunn.

Årsaken til at kvinner søker menn med høyere inntekt og utdanning, stammer nok fra disse urinstinktene, som Kjøs kaller dem. Det samme gjelder kvinners behov for at mannen skal være høyere og sterkere enn de er selv.

For hvor ofte trenger kvinner i 2019 egentlig en stor mann til å stå i døråpningen av sin 64 kvadrats nyoppussede leilighet på Grünerløkka og beskytte dem mot farlige dyr?

Cirka aldri. Samtidig tjener de fleste kvinner mer enn nok penger til å kunne forsørge seg selv, men likevel ønsker de å finne en mann som tjener bedre enn dem selv.

- Men dette gjelder vel ikke alle kvinner?

- Nei, det er klart det finnes unntak. Alle kjenner en kvinnelig lege som er sammen med en elektriker, men de finnes det ikke mange av. Dette er statistikk, så dette vet vi: Kvinner ønsker en mann som har høyere sosial posisjon, tjener bedre og har høyere utdanning enn det de selv har.

- Menn er lettere på tråden

Kjøs er i stor grad enig med Huseby i at de fleste kvinner kan finne en kjæreste hvis de bare «senker kravene».

- Men jeg tenker heller at man bør si at de endrer kravene, ikke senker. Man bør spørre seg selv: Hva søker du av kvaliteter hos en du skal ligge med sammenlignet med en du skal leve med et helt liv? I heldigste fall så sammenfaller de, men det gjelder ikke for alle.

Rent biologisk, og nylig bevist i en NTNU-studie, er det slik: Fordi menn ubevisst er ute etter å spre sæden sin, sier de lettere sier ja til tilfeldig sex enn det kvinner gjør, som ubevisst tar en rekke forbehold.

LES OGSÅ: Menn later som de er uinteressert i sex med ett mål for øyet

Psykologen er imidlertid ikke så sikker på at det er så mye lettere for damer å finne kjæreste enn det er for menn, spesielt siden få kvinner faktisk ønsker å «senke kravene», slik atferdsbiologen sier.

- Hvis det er snakk om tilfeldig sex, så er det klart lettere for damer. Men i jakten på en kjæreste er jeg ikke sikker på at det er så mye lettere. Menn er lettere på tråden og mer interessert i kortvarige forbindelser, men det er ikke sikkert at de ønsker å bli kjæreste med de samme damene som de har tilfeldig sex med.

- Altså er det slik at de mennene som kvinner har kjangs på til et «one night stand» ikke trenger å være de samme de har kjangs på når de ønsker seg en kjæreste?

- Det stemmer.

Verneplikt for attraktive kvinner

Så tilbake til spørsmålet om hvem det er mest synd på:

Mennene «ingen» vil ha eller damene som blir bedt om å senke kravene hvis de taper konkurransen om «de beste mennene»?

- Jeg synes jo det er synd på de mennene som er ufrivillig barnløse, men samtidig så er de nødt til å ta ansvar for sin egen livssituasjon. De må gjøre seg mer attraktive, skaffe seg god utdanning og posisjonere seg litt, sier Kjøs.

Han kan forstå at godt utdannede damer ikke ønsker å flytte ut på landet for å gifte seg med en odelsgutt. Det vil si å gi avkall på egen karriere, og det er det ikke mange damer som ønsker i dag, sier Kjøs.

- Jeg ser egentlig ingen gode løsninger på dette. Man kan ikke innføre verneplikt for attraktive, godt utdannede kvinner - at de må være gift med en ufrivillig barnløs mann i så og så mange år. Det blir litt «Handmaid's Tale»-stemning over det, sier psykologen og ler.

- Noen av de mennene som ikke finner seg kjæreste i Norge gifter seg med kvinner fra andre land, som gjerne flytter til landet eller ofrer alt for mannens karriere. Er det løsningen?

- Det er i alle fall ikke så vanskelig å forstå, fordi disse damene følger jo det samme mønsteret som de norske. De har gjerne ingen utdanning eller god inntekt, så de finner seg jo norske menn med høyere sosial status enn dem selv. Dette er damer som ikke har den samme markedsposisjonen som norske kvinner.

Oppsummert mener Kjøs at det ikke hjelper å synes synd på noen, men enda mindre hjelper det å være sint på situasjonen, sier psykologen.

- Det finnes jo noen menn som blir sinte på damer fordi de selv ikke finner seg kjæreste. Lykke til med det, tenker jeg. sier psykologen og avslutter med følgende råd til begge kjønn:

- Er du mann og sliter med å finne kjæreste, så må du gjøre det du kan for å gjøre deg mer attraktiv. Er du kvinne og sliter med å finne kandidater du vurderer som «gode nok», så må du vurdere søkekriteriene dine.