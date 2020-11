Atle Pettersen trodde han kjøpte klokken til 30.000: – Megatabbe!

Atle Pettersen gjester ukas episode av Nettavisen podkasten SCHENDIS.

Atle Pettersen (31) ble kjent for det norske publikummet gjennom X-Factor i 2010. Skiens-artisten havnet på en andreplass i konkurransen, men sjarmerte seg videre for det norske tv-seere i programmer som «Skal vi danse», hvor han stakk av med førsteplassen, og «Stjernekamp», og videre inn i Gullrekka, som programleder for «Beat for Beat».

Denne uken slipper 31-åringen sin aller første juleplate og i ukas episode av SCHENDIS legger han ikke skjul på at han gjerne vil bli Norges neste julekonge. I kjent SCHENDIS-stil avslører Pettersen også flere sider ved seg selv som fansen kanskje aldri før har hørt.

Blant annet forteller Pettersen om sine ekstravagante shoppingvaner som en gang litt vel over styr, da han trodde han hadde kjøpt en Rolex til 30.000 kroner. Det viste seg nemlig å være snakk om hele 300.000 kroner. Hør hvordan Pettersen kom seg ut av den økonomiske floka og mye mer i ukas episode.

I SCHENDIS forteller også Pettersen om hans nye fremtidsplaner med kona Cathrine Eide, og hvordan hele Norge har misforstått frieriet tilbake til 2018.

Se hva som skjedde - og kjærestens uvanlige reaksjon i videoen øverst i saken!

Podkasten SCHENDIS kan du høre øverst i saken, eller alle steder du ellers hører podkast. Følg @schendispod på Instagram: