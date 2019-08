Audi e-Tron ble plutselig 160.000 kroner billigere

Lanserer ny billigutgave til under en halv million.

Nærmest som lyn fra klar himmel, annonserte Audi i dag en ny variant av Audi e-Tron, som har fått navnet e-Tron 50.

Ved å redusere batteripakken reduserer de både vekt og pris - og den nye modellen får en startprispris som ligger 160.000 kroner under dagens e-Tron 55. Det betyr at de så vidt klarer å presse den under en halv million. Noe ekstrautstyr bør nok likevel påregnes, som på alle tyske premiumbiler.

Med den nye prisen knuser Audi sine SUV-konkurrenter på pris, og nærmer seg Tesla Model 3.

- Audi investerer tungt i elektrifiseringen av den internasjonale bilparken og det slår særlig godt ut i det norske markedet. En stor premium-SUV med mye utstyr fra Audi til denne prisen, det vil jeg beskrive som nesten oppsiktsvekkende, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller i en pressemelding.

e-Tron 50 får tilgang på nøyaktig det samme utstyret som topputgaven e-Tron 55.

26 kWh mindre batteri

Ifølge Audi er bilen «nær identisk» med sin dyrere navnebror, men det er batteripakken på 71 kWh - 26 kWh mindre enn toppmodellen - som utgjør den store forskjellen. Batterikassen er ifølge Audi identisk, men den veier mindre.

Rekkevidden er ikke bekreftet, men ifølge Audi er det «godt over 300 kilometer» etter den nye WLTP-standarden. e-Tron 55 har et offisiell rekkevidde på 417 kilometer.

- En vanlig nordmann kjører rundt tre mil daglig. Kombinert med mulighetene for hurtiglading er Audi e-tron 50 quattro en bil veldig godt egnet også for langtur, spesielt med tanke på de ledende kjøreegenskapene, mener Audi-direktøren.

Litt redusert ytelse

Bilen får også redsuert effekten fra 360 til 313 hestekrefter, men det er noe uklart om det er fordi batteriet tilbyr mindre strøm, eller om det også er byttet fysiske motorer.