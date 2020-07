Audun Lysbakken kjenner fortsatt på savnet etter faren, 26 år etter han døde.

SV-politiker Audun Lysbakken (42) er denne uken en av middagsgjestene hjemme hos Solveig Kloppen (49) på Tåsen hageby i Oslo i TV 2-programmet «En kveld hos Kloppen».

42-åringen er født og oppvokst i Bergen, og beskriver seg selv som et «ekte brosteins-barn». Foreldrene var skuespillere, og drev et friteater som satte opp forestillinger på skoler og samfunnshus rundt om på Vestlandet. Ofte var også Lysbakken selv med, og sto på scenen som både «utbryterkonge» og «slangemenneske» i sine yngre dager.

I 1994 skulle derimot familieidyllen få seg en knekk. Audun Lysbakken var bare 16 år gammel da han mistet faren.

Audun Lysbakken slik vi er vant til å se ham, under valgkampen i 2019. I «En kveld hos Kloppen» letter han på sløret om privatlivet og barndommen. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

– Det var en stor krise i livet mitt

Politikerens far, Sigurd Lysbakken, hadde en ondartet føflekk. Ni måneder etter at 16 år gamle Audun Lysbakken fikk vite at faren hadde fått kreftdiagnosen, gikk han bort.

– Det var en stor krise i livet mitt. Det var et veldig sjokk, sier 42-åringen i TV 2-programmet.

Rundt middagsbordet til Kloppen, i selskap med Ane Dahl Torp (44) og Markus Neby (28), forteller Lysbakken åpenhjertig hvordan farens dødsfall påvirket hele familien.

– Vi var en sammensveiset, liten familie. Jeg hadde fått en liten bror, jeg har en bror som er 15 år yngre enn meg, så han var bare ett år. I tillegg til alt annet forsvant arbeidsplassen til min mor da han døde. Alt ble annerledes for oss, sier han.

Audun Lysbakken forteller i «En kveld hos Kloppen» at farens dødsfall fortsatt er noe han tenker mye på. Foto: TV 2

Sjekk ut videoen i toppen av saken for å høre Lysbakken fortelle om hvordan farens død brakte ham inn i politikken.

Lysbakken legger ikke skjul på at savnet etter faren fortsatt er sterkt. Han setter pris på tiden de fikk sammen.

– For meg var han en fantastisk fin pappa, sier politikeren.

– Nådeløs pendel mellom håp og håpløshet

I dag har Audun Lysbakken selv blitt far, og har to barn med kona Siv Mjaaland. I tillegg er han er stefar til konas sønn.

Lysbakkens far fikk aldri være vitne til at sønnen giftet seg og fikk barn. I spalten «Partilederne forteller» hos ABC Nyheter fra 2017, skrev partilederen at det har vært vondt.

Audun Lysbakken og Siv Mjaaland har vært gift siden 2012. Her avbildet i 2018. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

«Jeg jobber med savnet ennå, det blusser opp i meg i alle de øyeblikkene i livet jeg gjerne skulle hatt en far. Alt fra de viktigste dagene, som da barna mine ble født, til de mer trivielle, når jeg skal pusse opp og trenger hjelp med alt han ikke rakk å lære meg», skrev han om savnet etter faren sin.

Han skrev også om tiden etter at diagnosen ble satt, om hvordan familien hadde et håp om at faren skulle klare seg.

Slik beskrev Audun Lysbakken denne tiden:

«Vi levde noen måneder i håpet om at det skulle gå bra. Når noen i familien får en alvorlig sykdom, befinner man seg i en nådeløs pendel mellom håp og håpløshet, tro og fortvilelse».