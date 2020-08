Aune Sand og Alex Rosén får egen serie. Se de elleville klippene

TV 2 byr på mye nytt tv-innhold til høsten.

Torsdag lanserte TV 2 flere nye tv-konsepter for høsten.

Blant annet skal Aune Sand (54) og Alex Rosén (52) bli enda bedre kjent med hverandre i serien «Aune & Alex».

VENNER: Alex Rosén og Aune Sand har tatt med seg tv-kameraene til Vesterålen. Foto: TV 2

I «Aune & Alex» skal duoen over 20 programmer gå sommeren i møte i tettstedet Bleik i Vesterålen. Det blir fiske, surfing, safari, topptur og mye humor, men også en følelse av takknemlighet og et ønske om å gi noe tilbake.

Se de første bildene fra serien i videoen øverst i saken!

Med Alex’ energi og Aunes romantiske filosofi er dette en serie for de helt store, men også de helt små spørsmål, skriver TV 2 i sin beskrivelse av den kommende serien.

«Aune & Alex» har premiere senere i høst på TV 2 Sumo.

Les også: Én detalj ved Michelle Obama vekker oppsikt: - Sendte en tydelig beskjed

Bekrefter ryktene

Influenser Isabel Raad (26) er på ingen måte ukjent for norske tv-seere, men i høst får hun en enda mer fremtredende rolle på skjermen.

Da får hun nemlig sin egen tv-serie, noe flere har hatt en mistanke om. Den siste tiden har nemlig 26-åringen til stadighet delt bilder og videoer i sosiale medier der hun blir fulgt av et tv-team.

TV-KLAR: Isabel Raad gleder seg til å slippe tv-seerne enda tettere inn på livet sitt. Foto: TV 2

Å få sin egen serie synes Raad er stas.

– Jeg kommer fra «Paradise Hotel», liksom. Jeg hadde aldri i mitt liv trodd at jeg skulle få min egen serie. I hvert fall ikke på TV 2, sier hun under høstlanseringen.

Les også: Brad Pitt og Jennifer Aniston gjenforenes etter nesten 20 år

Unikt innblikk

I tv-serien får seerne et unikt innblikk i 26-åringens liv. Der ønsker hun å vise at hun har kommet et steg videre, og vil ta et oppgjør med sin fortid samtidig som hun skaper sin egen fremtid.

Blant annet tar hun med seerne til hjembyen Stavanger.

– Det jeg synes blir veldig fint med serien er at jeg tar med seerne inn i livet mitt for jeg ble en offentlig person, til litt mer alvorlige ting jeg opplevde som barn, sier hun.

- Jeg viser også frem livet mitt slik det er i dag, mer «happytimes», så det blir en god balanse mellom alvorlig og «good feel».

Raad har tidligere snakket åpent om opplevelsene fra en oppvekst preget av vold og rus. Hun har også gitt ut en bok der hun skildrer barndommen. Å vise det på tv blir likevel en ny opplevelse.

– Det blir veldig skummelt å vise det på tv. Kameraene blir blant annen med meg tilbake til leiligheten der alt skjedde. Så det blir veldig mye mer personlig denne gang.

Til tross for at Raad synes det blir skummelt å blottlegge seg på tv, gleder hun seg stort til premieren i høst.

– Jeg er veldig glad for at jeg får vise frem historien min, for jeg vet at det finnes andre som er i samme situasjon som jeg var i.

«Isabel» har premiere på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo i september.

Flere nye tv-serier

Også Joakim Kleven får sin egen tv-serie på TV 2 til høsten, «Joakims første porno».

– Jeg må bare understreke at jeg skal ikke spille inn pornofilm, sier han under høstlanseringen.

«JOAKIMS FØRSTE PORNO»: Joakim Kleven får også sin egen tv-serie til høsten. Foto: TV 2

I serien gjør Kleven et dypdykk i pornobransjen og prøver å forstå hvordan porno faktisk påvirker ungdom. Reisen går fra gutterommet til verdens største stjerner i Las Vegas, og får bryne seg på både myter og fordommer underveis.

– Men det det handler om er at første gang jeg så porno var jeg elleve år gammel, som kanskje høres ungt ut. Men gjennomsnittalderen til folk som ser porno for første gang er 11-13. Likevel snakker vi altfor lite om hvordan det påvirker oss og hvordan seksualundervisningen på skolene er, legger Kleven til.

- Noe jeg har drømt om lenge

Overfor Nettavisen forteller Kleven at serien fortsatt er under produksjon.

– Vi jobber med å filme inn serien nå så jeg har ikke så mye jeg kan si ennå annet enn at det blir en dokumentarserie om pornoindustrien og hvordan den påvirker oss, sier han.

Når serien har premiere er foreløpig ikke kjent. Kleven legger imidlertid ikke skjul på at det er stor stas å endelig få lov til å snakke om prosjektet han brenner sterkt for.

– Dette er jo noe jeg har drømt om lenge. Det å kunne lage en serie om et tema jeg brenner for, samtidig som jeg kan få muligheten til å jobbe både foran og bak kamera er helt utrolig.

Kleven er også en av profilene i årets «Bloggerne» på samme kanal, som også spilles inn fortløpende, samtidig som Klevens egen dokumentarserie.

– Det blir kamerateam rundt meg hele tiden, men det trives jeg med, sier han til Nettavisen.