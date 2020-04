Aurora Gude røk ut rett før finalen og etterlot seg en kraftig beskjed til finalisten

– Det eneste drittet som har vært her, er Runar, sier en svært direkte Aurora Gude til Runar Søgaard i kveldens episode av «Camp Kulinaris».

Etter flere uker med beinhard jobbing bak kjøkkenbenken er det onsdag kveld endelig duket for finalen av det populære realityprogrammet «Camp Kulinaris».

Etter gårsdagens utfordring venter det stor spenning rundt hvem som skal møte Runar Søgaard (52) i den store finalen av «Camp Kulinaris». Etter kokkeleringen står det nemlig svært gjevnt mellom Aurora Gude (27) og Michael Andreassen (48).

Til tross for gode forberedelser inn mot semifinalen var det likevel Aurora Gude som trakk det korteste strådet, og måtte pakke sakene sine rett før målstreken.

Selv om Gude forteller til Nettavisen at hun i utgangspunktet var ganske fornøyd med å ha kommet så langt og ikke tok nederlaget så tungt, går hun likevel ikke ut av konkurransen ubemerket.

HANG UT SØRGAARD: Aurora Gude hang ut Runar Søgaard som noe av det verste med «Camp Kulinaris» opplevelsen. Foto: TV 3

Klar tale til Sørgaard

På spørsmål fra programleder og mesterkokk Kjartan Skjelde om hva som har vært den verste opplevelsen med deltakelsen av«Camp Kulinaris» holder ikke Gude noe tilbake.

– Det må være Runar. Han er ikke så hyggelig, svarer hun ærlig og forsetter:

– Det eneste drittet som har vært her er Runar.

Overfor Nettavisen forteller Gude at hun i dag angrer litt på uttalelsen hun gjorde på TV-skjermen. I ettertid har hun nemlig sett at måten han skal ha oppført seg mot henne og de andre deltakere på, ikke har kommet med på TV.

– Jeg er litt lei meg for det i dag, og jeg skjønner jo hvorfor folk lurer på hvorfor jeg sa det når ingenting av det han gjorde kom med på TV. Han skapte rett og slett dårlig stemning der inne, og gikk rundt og slang stygge kommentarer hele tiden, forteller hun.

– Jeg synes faktisk det var veldig vondt

Ifølge Gude dreide bemerkningene til Søgaard se om alt fra nedsettende utsagn til kommentarer om seksuell legning.

– Det kunne også bare være det at han påpekte alt jeg gjorde feil i løpet av en hel dag, som gjorde at jeg irriterte meg. Når slike ting skjer hver dag over en lenger periode er det nesten som tortur, forklarer Gude.

Til Nettavisen understreker Runar Søgaard at han synes kommentarene til Gude var ubehagelig.

– Jeg synes faktisk det var veldig vondt. Jeg tenkte at det var synd at hun synes jeg var en mobber. Jeg har aldri vært det og kommer aldri til å bli det. Det kjennes bisart å få en slik beskyldning mot seg.

– Kan du forstå hvorfor hun sa det?

– Faktisk ikke. Jeg mener jeg var hyggelig mot henne. Jeg tror ikke hun forstår ironi så godt, og da kan det ha blitt noen misforståelser.

Ifølge Søgaard utviklet det seg en stemning i det stressende miljøet som en slik TV-produksjon kan bli, hvor humoristiske, ironiske og sarkastiske kommentarer satt løst.

– Jeg tror Gude var litt ekstra hårsår. Misforståelsen er tydeligvis monumental, sier Søgaard til Nettavisen.

Runar Søgaard og Michael Andreassen møtes til finale i «Camp Kulinaris» onsdag kveld klokken 19.30 på TV3.