Avliver vanlig myte om kvinner og tilfeldig sex: – Ikke ha skyldfølelse for å like sex

Psykolog Terri Conley tror det finnes en rekke gode grunner til at kvinner ofte sier nei takk til tilfeldig sex, og ingen av dem er biologiske.

Hvis du lener deg litt tilbake med en iskald GT på byen rundt klokka 02.15 natt til søndag, gjerne i nærheten av dansegulvet eller baren, så kan du nærmest anse det som et lite forskningsprosjekt.

For hvert minutt, øker desperasjonen. For hver alkoholenhet, øker ølbrille-styrken. Og dess nærmere vi kommer stengetid, dess mer er enkelte, og da i all hovedsak menn, villig til å senke standarden for å få sex.

Hvis du, som nå har påtatt deg rollen som en litt sær «aferdsobservatør», skulle grepet inn med en anbefaling til de involverte så forteller forskningen oss hovedsakelig én ting:

Det er langt mer sannsynlig at jentene kommer til å angre på et one night stand enn gutta. En NTNU-studie fra 2016 viser nemlig at rundt 35 prosent av kvinner angret i etterkant av tilfeldig sex, mot bare 20 prosent av menn.

NTNU-forskerne tror kvinner angrer i større grad fordi de har mest å tape. Kvinner kan bli gravide og angrer lettere hvis de har hatt sex med en mann som ikke er en ideell partner, mener forskerne.

- Rent biologisk, har menn i utgangspunktet alt å tjene på et «one night stand». Menn ønsker ubevisst å spre sæden sin, og tar ikke de samme forbeholdene som kvinner før tilfeldig sex, som må forholde seg til muligheten for å bli gravid, har atferdsbiolog Jens Andreas Huseby tidligere uttalt til Nettavisen.

Sosialpsykolog og forsker Terri Conley har imidlertid en helt annen forklaring på hvorfor kvinner har et mer ambivalent forhold til tilfeldig sex enn det menn har.

Avgjørende faktor: Er han en god elsker?

Conley har forsket på kjønnsforskjeller i seksualitet i mange år, og har dedikert deler av sin forskning til å kvele følgende myte:

I utgangspunktet misliker kvinner tilfeldig sex.

- Denne myten er basert på antagelsen om at det finnes noe i kvinners biologi eller gener som innebærer at de har en sperre mot å nyte sex uten forpliktelser, sier Conley i en TED-talk fra 2016.

PSYKOLOG: Terri Conley har forsket på kjønnsforskjeller og seksualitet i en årrekke. Foto: TED

Conleys forskning viser imidlertid at det finnes helt andre årsaker enn det rent biologiske til at kvinner ikke er like begeistret som menn for «kvart på tre-ligget».

- Min forskning viser at den mest avgjørende faktoren for hvorvidt noen, enten det er mann eller kvinne, sier ja til et tilbud om tilfeldig sex, er hvorvidt de antar at den som spør, kommer til å være en god elsker.

Vi vet allerede at orgasmegapet er stort. I en 2017-studie med over 52.000 spurte menn og kvinner, fortalte 95 prosent av heterofile menn at de hadde fått orgasme sist de hadde sex. Kun 65 prosent av heterofile kvinner oppga det samme.

Når det gjelder tilfeldig sex, er gapet enda større.

En australsk studie med over 5.000 deltakere, viste at 70 prosent av kvinner fikk orgasme med kjæresten sin, mens kun 49 prosent fikk orgasme med tilfeldige partnere.

- Bryr meg ikke om hun får orgasme

Sosiologiprofessor Elizabeth Armstrong har sett nærmere på tilfeldig sex blant amerikanske universitetsstudenter, hovedsakelig for å kartlegge «orgasmegapet»

I studien kommer det frem at flere mannlige universitetsstudenter har denne holdningen til tilfeldig sex:

- Når jeg hooker opp med ei dame, så bryr jeg meg ikke om hun får orgasme eller ikke.

- Dette er ikke en uvanlig holdning blant menn i Armstrongs studie. Kvinner har altså god grunn til å anta at tilfeldig sex ikke vil fungere særlig godt for dem, sier Conley.

Sier ja ved ett unntak

I 2011 publiserte Conley en studie med et svært interessant funn:

Kvinner sa ja til tilfeldig sex like ofte som menn, så lenge de synes vedkommende var attraktiv nok.

Les også Menn later som de er uinteressert i sex med ett mål for øyet: Å få sex

Resultatet får støtte fra NTNU-studien om tilfeldig sex, som i utgangspunktet viste at kvinner var mindre interessert i sex enn det menn var, med ett unntak:



Når kvinnen synes mannen var veldig attraktiv, var hun like interessert i sex som han var.

Atferdsbiolog Huseby er imidlertid ikke overrasket over resultatet, og synes ikke det motbeviser at biologien spiller inn - snarere tvert imot:

- Det er klart at når hun anser ham som veldig attraktiv, blir gevinsten såpass høy for hennes del fordi hun får en mulighet til å få veldig attraktive barn. Da tar hun lettere sjansen på å pare seg med ham, og da går regnestykket opp.



Hore-stempelet lever



Conley trekker også frem en annen faktor som gjør at kvinner er mer tilbakeholdne når det kommer til tilfeldig sex: De vil unngå hore-stempelet.

For selv i likestilte Norge i 2020, er det kjønnsforskjeller når det kommer til sex. Det kan sexologene ved Sex og samfunn, som daglig er i samtaler med unge opp til 25 år, bekrefte:

– Unge jenter i dag skal liksom ha så voldsomt mye erfaring, men samtidig skal de ikke ha hatt så mange sexpartnere, sier Follestad, og legger til:

– Myten om at jenter som har ligget med mange, er horer, lever i beste velgående.

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum, har tidligere uttalt til Nettavisen at kulturen vår har satt betingelser for hva vi anser som greit og ikke - også når det kommer til seksualiteten vår.

- Det finnes en historisk moralkodeks i samfunnet vårt, som helt klart spiller inn på et eller annet nivå ennå. Våre bestemødre risikerte sosial stigmatisering hvis de hadde sex med en de ikke hadde giftet seg med, og dette ligger fremdeles i kulturen vår, sa psykolog Løes Narum, og la til:

- Kvinner lyver fra seg erobringer, mens menn lyver på seg erobringer.

Kvinner sier heller ja til kvinner



Tema «liker egentlig damer tilfeldig sex», er altså langt fra nytt. Siden slutten av 70-tallet har forskere kranglet om omstridt «one night stands»-studie.

I 1978 gjennomførte den amerikanske psykologen Russell Clarke et gøyalt eksperiment hvor han engasjerte collegestudenter i å spørre tilfeldig forbipasserende om de var interessert i å ligge med dem.

Rundt tre fjerdedeler av de spurte mennene sa ja, mot bare én kvinne.

Clarks studie fra 1978 møtte stor motstand fra kritikere som mente det ikke var hold i resultatet. Kritikken gikk i stor grad på at studien ikke hadde tatt hensyn til en rekke faktorer, som sikkerhet, kultur og samfunnsnormer.

Psykolog Conley er kanskje den som har utfordret Clarks studie i størst grad. Hennes forskning viste ikke bare at kvinner sier ja til tilfeldig sex like ofte som menn så lenge de synes vedkommende var attraktiv nok, hun avslørte også følgende:

Når en mann spør om tilfeldig sex, gir han et annet inntrykk enn en kvinne som spør om tilfeldig sex. Kvinner ble generelt sett ansett som varmere, smartere og bedre i senga - noe som også kan gjøre at de lykkes bedre.

Teorien ble styrket da Conley fant ut at biseksuelle kvinner heller takket ja til tilfeldig sex fra damer enn fra menn.

- Ikke ha dårlig samvittighet

Oppsummert mener Conley det er liten grunn til å tro at damer sier nei til tilfeldig sex på grunn av biologiske behov.

Hennes forskning viser at kvinner gjerne sier ja til et one night stand hvis de tror at det kommer til å bli god sex, hvis de synes mannen er tiltrekkende nok og hvis de slipper å frykte «hore-stempelet».

Conley avslutter TED-talken med følgende oppfordring til damer der ute: