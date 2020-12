Gwen Stefani røper en privat hemmelighet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Gwen Stefani (51) avslører i Apple Music-programmet «The Zane Lowe Show» at hun har dysleksi.

Det skriver blant andre kjendisnettstedet People.

Stefani har trolig slitt med lesevansker helt siden hun var ung, men det var først da hennes tre barn, Kingston (14), Zuma (12) og Apollo (6), begynte å slite med det samme at hun skjønte det var en diagnose hun aldri visste hun hadde.

– En ting jeg har lært av barna mine er at jeg har dysleksi. Og jeg føler at mange av de problemene jeg hadde stammer fra det. For nå ser jeg at barna har noen av de samme problemene. Så det er åpenbart genetisk, uttaler 51-åringen.

For barna hennes er det derimot mye lettere å håndtere enn det var for henne, da det er godt tilrettelagt.

– De får alle disse fordelene. De har fantastiske lærere og skoler, og de trenger ikke være flaue over det. De skjønner at hjernen deres fungerer litt annerledes, sier trebarnsmoren.

Stefani har barna med eksmannen Gavin Rossdale (55). De ble skilt i 2016 og nå er hun forlovet med Blake Shelton (44).

Gir seg selv skylden

Sharon (68) og Ozzy Osbourne (72) har vært gift i 38 år, men ekteskapet har ikke bare vært en dans på roser.

Blant annet prøvde Black Sabbath-frontmannen å drepe kona i ruset tilstand i 1983, og han har også hatt flere sidesprang opp gjennom årene. Sharon har imidlertid tilgitt 72-åringen for begge deler, og familien har holdt sammen.

Faktisk gir hun seg selv skylden for at ektemannen følte han måtte finne nærhet hos noen andre.

Det er i en episode av talkshowet «The Talk», gjengitt av The Daily Star, at 68-åringen snakker om utroskapen.

Der forteller hun at hun ikke var til stede for ektemannen.

– Var ikke der da han trengte meg

– Når jeg ser tilbake på det må jeg ta litt av skylden selv, også. Jeg jobbet veldig mye, og var ikke der da han trengte meg. Når du er vant til at noen er der og holder deg i hånden gjennom hele karrieren, er det veldig vanskelig når de plutselig ikke er der, forteller hun åpenhjertig, og legger til:

– Jeg har meg selv å skylde på for det.

Likevel legger ikke Sharon Osbourne skjul på at det har tatt flere år å komme seg over ektemannens svik.

– Men du vet... Hvis du fortsatt elsker dem, selv gjennom smerten og ydmykelsen, så velger du å bli. Du hever hodet og sier: «Okei, jeg skal bli», sier 68-åringen ærlig i talkshowet.

Sharon Osbourne har det for øvrig også tøft på hjemmebane nå om dagen, da hun er koronasmittet.

Det avslører hun selv i et innlegg på Instagram.

Der skriver hun at hun har vært innlagt på sykehus, men at hun nå er i bedring. Hun har nå isolert seg fra familien til hun blir frisk igjen – og legger til at Ozzy har testet negativt.

