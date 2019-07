Avslører dåpsdatoen. Nå hagler kritikken

Blir døpt nøyaktig to måneder etter fødsel.

Den 6. mai kom den gledelige nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan hadde blitt foreldre for aller første gang.

Nyheten vakte stor interesse etter at en hel verden hadde ventet i spenning.

To måneder etter fødselen, den 6. juli, er det duket for nok en høytidelig seremoni for det britiske hertugparet.

Holder seremonien privat

Ifølge flere britiske aviser, deriblant People og CNN, skal lille Archie Mountbatten-Windsor døpes i dronning Elizabeth sitt private kapell i Windsor Castle på lørdag.

I motsetning til Kate og Williams sine barn, som ble døpt foran alle verdens øyne, ønsker Meghan og Harry en mer privat seremoni for deres sønn, skriver Birmingham Mail.

Ifølge Express er det ventet rundt 25 gjester, og seremonien vil skje bak lukkede dører. Bilder av det store øyeblikket blir mest sannsynlig delt gjennom prins Harry og hertuginne Meghans Instagramprofil, skriver Birmingham Mail videre.

FØRSTE BILDE: To dager etter fødselen viste hertuginne Meghan og prins Harry frem sønnen for første gang. Foto: Dominic Lipinski (NTB Scanpix)

Får kritikk

At lille Archie skal døpes i nettopp Windsor Castle er ingen tilfeldighet. Dette er nemlig kapellet der prins Harry selv ble døpt, og der prinsen giftet seg med hertuginne Meghan i mai i fjor.

At paret har valgt å holde dåpen til en privat seremoni, har imidlertid fått flere til å rynke på nesen. For kort tid siden ble det kjent at oppussingen av parets nye hjem i Windsor har kostet skattebetalerne i England omlag 25 millioner, og oppussing er fremdeles ikke ferdig.

Ifølge Express er det flere som mener det er urimelig å ikke la fansen få ta del i den høytidelige seremonien til Archie, blant andre den britiske programlederen og komikeren Piers Morgan.

- Britiske borgere får ikke 25 millioner kroner av skattebetalere til å pusse opp hjemmene sine. Denne dåpen bør være for offentligheten, hvis ikke bør skattebetalerne få kreve pengene sine tilbake, Twitret komikeren tidligere denne uken.

Får stadig refs

Det er imidlertid ikke første gang det britiske hertugparet får refs av fansen for å være «for private».

Allerede to dager etter at hertuginne Meghan og prins Harry kunne glede seg over å bli foreldre for første gang, viste de frem den nyfødte gutten til resten av verden.

Fansen jublet og delte sine lykkeønskninger i rekordfart, og folk hadde bare lovord å si om lille, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Tidligere i sommer delte hertugparet nok et bilde av det lille nurket - men denne gang til en helt annen respons fra fansen.

På kort tid haglet det inn kritikk fra folk som mener at paret burde valgt et helt annet bilde av den lille gutten.

- Okei, jeg liker kongefamilien, men dette bildet er et slag i trynet. Vi forstår at dere vil holde ham borte fra offentligheten, men ikke legg ut noen bilder da. Å legge ut et bildet som kun viser det øvre hodepartiet er som et slag i trynet til deres følgere. Skjerp dere. Broren din, som snart blir konge, har vist frem bilder av sine tre barn. Hvorfor er ditt barn mer spesielt, skrev en i kommentarfeltet.

Verken hertuginne Meghan, prins Harry eller øvrige medlemmer av den britiske kongefamilien har kommentert årsaken til hvorfor de velger en privat dåpseremoni. De har heller ikke kommentert kritikken som er blitt rettet mot dem de siste ukene.