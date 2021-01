Avslører hvorfor han delte datterens private brev

- Det som har kommet frem er blank løgn, hevder Thomas Markle.

Faren til hertuginnen av Sussex, Meghan Markle, snakker om artikkelen The Truth About Meghan som People Magazine publiserte i februar 2019. I artikkelen beskrives forholdet mellom ham og datteren fortalt av det som skal være venner av her hertuginnen.

- Jeg valgte å gjøre det fordi jeg følte meg feil fremstilt, sier Thomas Markle i et vitneutsagn i en pågående rettssak.

Det er i Meghan Markles rettssak mot The Daily Mail at uttalelsene kommer frem, gjengitt av E! News. Hertuginnen av Sussex har gått rettslig skritt mot britiske medier etter at deler av hennes personlige brev til faren ble publisert.

Betent forhold

Forholdet mellom Thomas Markle og hertuginnedatteren har vært anstrengt i lang tid. Faren forteller om et nærmest ikke-eksisterende forhold.

- Brevet hun skrev var kritikk mot meg og jeg ser på brevet som en avslutning på forholdet vårt, sa han i rettssalen.

På kant med pressen

Rettssaken mot Daily Mail topper seg i en langvarig konflikt hertugparet av Sussex har hatt med britiske medier.

Forholdet er så betent at de siden april i fjor har svartelistet de fire britiske avisene The Sun, Mirror, Express og nevnte The Daily Mail.

- Vi nekter å tilby oss selv som valuta for en økonomi basert på klikkagn og forvrengning, sa hertugparet i en uttalelse den gang.

Etter klarsignal fra Dronning Elizabeth valgte hertugparet å flytte til Canada i januar i fjor. Mye av årsaken til at de gjorde dette var å få avstand til den britiske pressen.



