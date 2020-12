Avslører nordmenns økonomiske katastrofer – selv har én millionlønn

Hallgeir Kvadsheim er den best betalte i «Luksusfellen».

I TV3-programmet «Luksusfellen» reiser ekspertene Lene Drange, Hallgeir Kvadsheim, Magne Gundersen og Cecilie Lynum landet rundt for å hjelpe nordmenn som har rotet det til med økonomien. Selv har ekspertene relativt god kontroll.

Les også: TV-profilenes inntekt: Ett navn skiller seg ut

Skattetallene for 2019 viser at to av dem har økt inntekten sin fra 2018, og at én av dem har millionlønn.

Det er Hallgeir Kvadsheim som tjener best av de fire, og i 2019 hadde han en inntekt på 1.064.447 kroner mot 967.889 i 2018. Han har, med unntak av 2018, tjent over én million siden 2015, og er altså den best betalte eksperten.

Nedgang fra 2018

Magne Gundersen er den som ligger like under Kvadsheim med tanke på inntekt i 2019.

I 2018 tjente han over millionen, 1.020.726 kroner, mens tallene fra 2019 viser en liten nedgang for «Luksusfellen»-eksperten. Gundersen hadde i 2019 en inntekt på 954.763 kroner, som tilsvarer en inntektsnedgang på 65.963 kroner.

I tillegg til å være ekspert i «Luksusfellen», jobber Gundersen som forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Les også: Rett til topps: Nå er Solskjærs United-lønn avslørt for første gang

Opptur for Drange

Lene Drange hadde på sin side en økonomisk opptur i 2019.

Hun har de siste to årene, i tillegg til å spille inn «Luksusfellen», reist rundt på ungdoms- og videregående skoler for å undervise ungdom i personlig økonomi.

I tillegg har hun gitt ut bok, og det siste året har hun også startet sin egen ideelle stiftelse, Verdistiftelsen.

Les også: Tjener godt på snoking - slik sjekker du skattelistene uten å bli oppdaget (+)

De mange prosjektene har åpenbart lønnet seg for økonomen, som i 2019 hadde en inntekt på 736.762 kroner mot 569.744 i 2018. Inntekten har bare økt siden 2015.

Cecilie Lynum er den av «Luksusfellen»-ekspertene som tjener minst. Hun hadde i 2019 en inntekt på 560.125, en negang på 140.106 kroner fra 2018.

Reklame Boligrente på 1,1 prosent – dette er kredittscoren du bør ha