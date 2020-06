Avslører Playboy-legendens sex-triks: – Derfor var han alltid klar

Nakenmodellen kommer med ville avsløringer om sexfester og orgier inne i«The Playboy Mansion».

NEW YORK (Nettavisen): - Hugh Hefner gikk alltid med en Viagra-ring og han hadde den på seg 24 timer i døgnet, slik at han alltid var klar for en hyggelig stund, sier Playboy-modellen Jenna Bentley til Nettavisen.

Playboy-modellen Jenna Bentley, som nå bor i California, var bare 18 år gammel da hun for første gang ramlet inn på Playboy-herregården og ble vitne til de ville festene som fant sted der. Foto: Instagram: @jennabentley007

- Jeg gikk rett på en en massiv orgie

Jenna Bentley, som nå bor i California, var bare 18 år gammel da hun for første gang ramlet inn på Playboy-herregården og ble vitne til de ville festene som fant sted der.

Etter først å ha takket nei til pornoselskaper som Pornhub og Bang Bros bestemte hun seg for å bli en av hans «bunnies» på «The Playboy Mansion».

- Da jeg var 18 år husker jeg knapt nok engang om jeg visste hva sex var, og så besøkte jeg Playboy Mansion for første gang, og gikk rett på en en massiv orgie. Det var definitivt en øyeåpner for meg! Like etter måtte jeg se på porno for å utdanne meg til det jeg nettopp hadde sett, sier modellen i en intervju hun nylig gjorde med britiske Daily Star.

- Begynte å eksperimentere seksuelt med kvinner

Modellen, som har vært på forsiden av over 30 forskjellige blader rundt om i verden, forteller at hun var vitne til flere slike orgier.

- Men jeg ble aldri personlig involvert i dem. Jeg så ofte på mye sex der, og ble ganske sjokkert over alt jeg så, fordi jeg bare var 18 og ganske uskyldig den gang, sier modellen.

- Imidlertid kom jeg til slutt ut av skallet mitt og begynte å eksperimentere seksuelt med kvinner fordi det var så mange nydelige kvinner fra hele verden som bodde der også!, sier Jenna Bentley.

Dette er et bilde fra det årlige Halloween Party på Playboy-herregården, tatt i 2015. Foto: Charley Gallay/Getty Images for Playboy/AFP

- Hva var den beste og verste opplevelsen din i Playboy Mansion?

- Jeg er veldig glad for alle forskjellige kjendisene jeg fikk truffet der inne. Ellers har jeg ingen dårlige minner fra stedet, sier hun til Nettavisen.

På spørsmål om, hun noen gang traff noen nordmenn der inne, svarer hun

- Nei, det gjorde jeg ikke.

- Jeg lærte mye seksuelt

Overfor Nettavisen ønsker hun ikke gå inn på hvilke personer hun så deltok i de mange orgiene hun var vitne til på Playboy-herregården.

- Jeg ble nødt til å signere en avtale om taushetsplikt, så jeg kan ikke si noe om hvilke kjendiser som var der, men det jeg kan si er at jeg så masse sex, sier Jenna til Nettavisen.

Overfor Daily Star røper hun likevel at hun møtte både Chris Brown og Simon Cowell i Playboy-huset, i tillegg til Kardashians, Sandra Bullock, Ludacris, Will I Am og Nicki Minaj.

Hun røper også at det var der hun oppdaget sin seksualitet.

- Det var som et søsterskap, mange jenter som hadde det gøy sammen, flørtet og var ville sammen, jeg likte det veldig godt. Å bo på herskapshuset fikk meg også til å innse at jeg er bifil og gjorde det mulig for meg å utforske med jenter. Jeg lærte så mye seksuelt i løpet av bare ett år, sier hun til avisen.

Her er Hugh Hefner sammen med Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt og Holly Madison på premieren til "The House Bunny" i 2008. Foto: Michael Germana/starmaxinc.com (Pa Photos)

- Det bare kan være en Hugh Hefner

Jenna Bentley sier hun har mange gode minner om Hugh Hefner.

- Hugh Hefner så ut til å like meg veldig godt. Han spurte meg faktisk om jeg ville bli en av hans kjærester da Holly, Kendra og Bridget var klare for å forlate huset, sier hun til Daily Star.

Jenna forteller også om hvordan hun ble oppvartet 24 timer i døgnet.

- Alt jeg ville ha fikk jeg levert… sier hun.

Hugh Hefner døde i september 2017, 91 år gammel.

- På slutten av Hughs liv virket han for det meste litt ute av det, han var en fantastisk mann, en fullstendig gentleman, måtte han hvile i fred, sier Jenna.

Hugh Hefner kjøpte The Playboy Mansion i Los Angeles i California i 1971 for 1,05 millioner dollar. I 2016 solgte han eiendommen til sin nabo, men kunne disponere hele eiendommen fram til sin død. Foto: AFP PHOTO / FREDERIC J. BROWN

- Når du ser tilbake på dette i dag, kunne noe lignende har skjedd igjen?

- Jeg tror det bare kan være en Hugh Hefner. Han blir ofte duplisert, men ingen kan noen gang bli som han, sier Jenna Bentley til Nettavisen.

Selv om hun har vært flere ganger på diverse forsider, tjener hun nå mest penger med å kle av seg på på internett.

- På grunn av koronaviruset har jeg ikke hatt muligheten til å reise, men bortsett fra det så har forretningene over internett virkelig tatt seg opp. Jeg har økt inntektene kraftig som en følge av krisen. Flere og flere muligheter dukker nå opp på internett og jeg er spent på hva som vil skje fremover, sier hun.