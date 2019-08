Avslører tittelen på den nye James Bond filmen

Den nye James bond-filmen har endelig fått navn.

NEW YORK (Nettavisen): Tittelen på den nye filmen blir «No Time To Die», melder filmens offisielle Twitter-konto.

I forbindelse med nyheten har de også lagt ut en ny video-teaser. Den ser du øverst i saken.

- Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie, skriver de på Twitter.

Det er fortsatt uklart når filmen får premiere i Norge.

Dette er siste gang Craig tar hovedrollen som agent 007.

Filmen regisseres av Cary Fukunaga, og er skrevet av Phoebe Waller-Bridge. Filmingen startet i april og innspillingen har funnet sted i både Norge, Jamaica, Italia og England.

Daniel Craig har hovedrollen i den nye James bond-filmen. Foto: Leo Hudson (AP)

James Bonds arvtager blir angivelig den første mørkhudede og den første kvinnen i rollen.

I juli meldte The Guardian at Lashana Lynch har fått rollen som den neste 007-agenten.



Opplysningene stammet fra en anonym kilde i britiske medier og er ikke bekreftet fra offisielt hold. John Berge, redaktør for nettstedet JamesBond.no, var ikke nådig i sin dom:

- Personlig synes jeg det er helt patetisk – idioti. Det er altfor politisk korrekt i en krenkelsesverden deluxe der du knapt kan si noe som helst. Det er helt på trynet, jeg misliker dette sterkt, uttalte han til Aftenposten i juli.

Saken utvides