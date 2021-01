Avslører uvanlig kysse-krav: – Jeg tok det veldig personlig

Også før korona var enkelte redde for bakterier og virus.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Som følge av koronapandemien er en hel verden ekstra nøye med hva man tar på og hvem man er fysiske med, men allerede før viruset brøt ut var det enkelte som var redde for bakterier og virus. Det har Allison Janney (61) erfaring med.

Da den amerikanske skuespilleren gjestet «Jimmy Kimmel Live» denne uken, fortalte hun nemlig en noe bisarr historie.

Les også: Her får Carola vite sønnens hemmelighet

Måtte smøre leppene

– Selv før Covid, hadde jeg en scenepartner jeg måtte kysse, som var så redd for bakterier og virus. Han smurte Neosporin (antibiotikasalve, journ. anm.) på leppene sine og ba meg om å smøre mine før han ville kysse meg, delte hun.

Hvem den aktuelle skuespillerkollegaen var eller hvilken produksjon det er snakk om, ønsket ikke Janney å si noe om.

Les også: Isabel Raad nekter å svare pressen: – Kan ikke kneble mediene, sier presseekspert

At hun ble fornærmet la hun derimot ikke skjul på.

– Jeg tok det veldig personlig. Jeg tenkte: «Hva er det han tror jeg putter i munnen?» Jeg vet ikke, det satte meg helt ut, fortalte hun ærlig til programleder Jimmy Kimmel (53).

Utsatt for tredje gang

Den 25. spillefilmen i serien om den britiske etterretningsoffiseren James Bond, «No Time to Die», er utsatt igjen. Det melder produksjonen selv på Twitter.

I innlegget kommer det frem at den nye premieredatoen er satt til 8. oktober 2021. Den nye filmen skulle i utgangspunktet ha vært klar i mars 2020, men har det siste året blitt utsatt hele to ganger tidligere grunnet pandemien.

Det er knyttet stor spenning til filmen, som blant annet er spilt inn i Norge. Scenene fra Nittedal er med i traileren:

Avslører babynavnet

Gigi Hadid (25) og Zayn Malik (28) fikk i september i fjor sitt første barn, en liten datter.

Stjerneparet har imidlertid ikke delt særlig mye fra familielivet med fansen, og først nå avslører de datterens navn. Det gjør Gigi Hadid på originalt vis, ifølge People.

For mens andre gjerne deler navnet til barna i et eget innlegg, har Hadid gjort det mer subtilt. Oppmerksomme fans har nemlig lagt merke til at modellens Instagram-beskrivelse er oppdatert, og at det nå står følgende der:

«Khai's mom», eller «Khais mamma» på norsk.

Om navnet har noen spesiell betydning for det unge paret er ikke kjent.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot