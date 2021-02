Avsløres av hemmelige videoer: - Her stripper 17-åringen om bord på sexmisbrukerens privatfly

Mer enn 80 kvinner anklager ham for voldtekt eller seksuelt overgrep.

NEW YORK (Nettavisen): Nye og inntil nå hemmelige videoer av den sextiltalte motemogulen Peter Nygård (79) er nå blitt en del av en TV-dokumentar.

Se dokumentaren under:

- Jobben min var å filme bokstavelig talt alt

Videoene er tatt av fotografen Stephen Feralio, som i 2011 ble leid inn av Nygård for å dokumentere hans liv og reiser.

- Da jeg først ble ansatt, fortalte Nygard meg at grunnen til at Jesus var så populær, var at han hadde et godt PR-team. Jobben min var å filme bokstavelig talt alt, sier Feralio i et intervju med CBC News i forbindelse med dokumentaren «Peter Nygard: The Secret Videos».

Peter Nygård (79) ble i midten av desember i fjor pågrepet i Canada, siktet for gangstervirksomhet, sexhandel og seksuelle overgrep som involverer «titalls» av ofre.

Nygård skal siden 1995 ha brukt sin maktposisjon til å «rekruttere og holde på» flere kvinner i USA, Canada og i Bahamas for å «tilfredsstille seg selv og sine medarbeidere seksuelt over flere år».

Anklages av 80 kvinner

CBS skriver at mer enn 80 kvinner anklager Nygård for voldtekt eller seksuelt overgrep som går fire tiår tilbake. 57 av disse kvinnene er også en del av et eget gruppesøksmål som ble gjort kjent i New York i februar 2020.

I de inntil nå hemmelige videoopptakene av Nygård kan man se motemogulen på fest med flere kvinner på sitt kontor på Manhattan, mens han hyler og skriker til sine ansatte og mens han kontakter en 16 år gammel jente under OL i London.

Stripper om bord på privatfly

På en av videoene kan man også se ham om bord i et av sine egne privatfly sammen med flere kvinner, der en av kvinnene blant annet har kledd av seg og danser ved en strippestang.

- Vel, når det gjelder livet på flyet, så var det mat og så var det poker og så var det karaoke og så var det kanskje en film. Og så var det drikking og dans. Og du vet, Nygard hadde en seng i flyet, også, og han hadde sex med jentene på flyet, sier Stephen Feralio til CBC.

Feralio, som jobbet med å filme for Nygård i tre år, forteller også om en episode i 2012 da han filmet en 17 år gammel jente som danset ombord på flyet med flere andre kvinner.

Jenta skal ha vært en av dem som Nygård omtalte som «sin kjæreste».

- Nygard opprettholdt kontrollen over ofrene sine gjennom trusler, løfter om å gi eller holde tilbake muligheter for modelloppdrag og annen karriereutvikling, og gi og holde tilbake økonomisk støtte og andre tvangsmidler, heter det i tiltalen mot 79-åringen ifølge CBC.

- Skaff meg nummeret hennes

En video viser også hvordan 79-åringen kommer i snakk med en 16 år gamle jente under OL i London. 79-åringen skal ha brukt et omfattende nettverk av bekjente, kjærester og ansatte for å rekruttere kvinner til seg selv.

- Skaff nummeret hennes. Hennes mobilnummer eller noe. To telefonnumre. Jeg vil ikke miste henne nå som jeg har funnet henne, sier Nygård til den ansatte kvinnen han har med seg når han treffer den 16 år gamle jenta.

- Hvis ikke jeg avslører ham

Fotografen Stephen Feralio meldte seg og har delt videomaterialet med CBC som en del av en etterforskning av Nygård av «The Fifth Estate» og podcasten, «Evil By Design».

- Hvis ikke jeg avslører ham, så kommer han til å slippe unna med alle tingene han har gjort, sier Feralio til CBC.

Nygård benekter anklagene, og sier det hele er løgn, og del av en konspirasjon for å ødelegge ryktet hans, startet av hans gamle nabo på Bahamas, milliardæren Louis Bacon. De to har lenge kranglet i rettsvesenet over strendene utenfor eiendommene deres.

79-åringen har sittet i fengsel i Winnipeg siden han ble arrestert 14. desember i fjor. Advokatene ba nylig om at han blir løslatt mot kausjon i påvente av en begjæring om utlevering, på grunn av hans alder, dårlige helse og risikoen for å bli smittet av koronaviruset, skriver CBC.

Fredag ble det klart at Nygård blir nektet kausjon, og han må dermed forbli i varetekt, melder Global News.

