Avslører ny samboer

- Det blir spennende å se hvordan det går, sier Ulrikke Falch om sitt nye samboerskap til Nettavisen.

I januar ble det kjent at «Skam»-stjernen Ulrikke Falch og den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren Henrik Elvejord Borg hadde gjort det slutt.

Det turbulente bruddet gikk ikke akkurat ubemerket hen, men nå ser det ut til at livet til Ulrikke Falch smiler igjen.

På den røde løperen under VG-lista på rådhusplassen fredag kunne Falch nemlig avsløre at hun har fått seg en ny samboer - Leif, bestekompisen som hun hadde tatt med seg på den røde løperen.

- Vi flyttet inn sammen forrige mandag, avslører hun til Nettavisen.

Selv om samboerskapet er helt ferskt, er det allerede ting de irriterer seg over hverandre. Se hele intervjuet øverst i saken!