Avtalte trekant samme dag som Ole Karoliussen sjekket inn på «Ex on the Beach»

Den nye strategien til Ole Andreas Karoliussen ser ut til å fungere.

Denne uken sjekket det inn en gammel kjenning på «Ex on the Beach».

I fjor utmerket Ole Andreas Karoliussen (23) seg som en skikkelig bråkmaker inne på den skandaleombruste villaen, da han blant annet hevdet at han ikke var med for å få seg nye venner.

I år har han derimot en litt annen plan med deltakelsen: Holde seg unna konflikt og knytte nye bekjentskap.

Den nye strategien ser ut til å fungere umiddelbart. Allerede første kvelden sjarmerte han både Siv Meyer (21) og Sarah Wang i senk, som han til slutt havnet i seng med.

- Jeg kjente han igjen fra deltakelsen i fjor, og visste at han hadde «attitude», men han overrasket meg positivt. Jeg tror han hadde skjønt at det ikke lønner seg å opptre bråkjekk, forteller Meyer til Nettavisen, som var en av dem som tok imot 23-åringen på stranda.

TRIPPELDATE: Siv Meyer og Sarah Wang drar på trippeldate sammen for andre gang. Denne gang med Ole Andreas Karoliussen som ble en suksess. Foto: Discovery

Planla trekant bak ryggen hans

Som en fast tradisjon i realitykonseptet, får alltid den nye deltakeren dra på date. Denne gang fikk han med seg både Meyer og Wang.

Etter forrige ukes tumulter mellom Meyer, Wang og Ulrik Giske (27), fikk de to jentene en ny opplevelse av en trippeldate.

- Det var en utrolig hyggelig date, og både Sarah og jeg fikk interesse for Ole. For oss ble han et friskt pust i gruppa, ettersom ingen av oss var interessert i guttene som allerede var i villaen på det tidspunktet, forteller Meyer.

Ifølge Meyer valgte de å dele på Karoliussen, og planla en trekant bak ryggen hans.

- Med tanke på forrige ukes drama, tenkte vi at det var best å på dele ham fra begynnelsen av. Så da Ole fikk spørsmål om hvem han ville dele suiten med, bestemte vi oss for å dele den alle tre.

- Slapp å jobbe selv

Karoliussen ante imidlertid ingenting om Wang og Meyers plan om å få han til sengs, før Richard Liedholm valgte å adressere det senere på kvelden da alle deltakerne var samlet i loungen.

- Jeg klarer faktisk ikke vente med å ha trekant, uttalte Sarah Wang.

Ifølge Karoliussen tok han det hele med slående ro.

- Det lå jo litt i kortene at det var det jentene ønsket seg da de helst ville dele suiten. Så egentlig tenkte jeg bare at dette var helt perfekt. Da slapp jeg å måtte jobbe for å få til det selv, og kunne bare slappe av resten av kvelden, forteller Koreliussen til Nettavisen, før han legger til:

- Det eneste jeg stresset litt med var at jeg måtte passe på å gi like mye oppmerksomhet til begge. Det er det som er vanskelig med en trekant, ler han.

Aldri gjort det før

Meyer forteller at de på forhånd hadde planlagt nøye hvordan de skulle få med Koreliussen på trekant.

- Vi tenkte at vi måtte skjenke han ganske full først, så skulle vi legge det frem. Men så kom Richard oss i forkjøpet. Men det funket likevel, ler Meyer.

Meyer sier at hun aldri hadde hatt en trekant før, så hun var veldig spent på hvordan det hele i det hele tatt fungerte.

- Det var litt kleint å se det på TV i senere tid, men mest gøy, forteller hun.

Sarah Winger har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.