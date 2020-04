Axel Kleivane ute av «Paradise Hotel»: – Føles som en begravelse

«Paradise»-paret Axel og Ida blir revet fra hverandre på hotellet: – Måtte skjerpe meg til slutt.

I dagens episode av Viaplay-serien «Paradise Hotel» tilspisser konkurransen seg da jentene får reise på utflukt og møte den nye deltageren Avdo Muratagic.

Idyllen blir snudd på hodet da jentene får beskjed om å brått og brutalt stemme på hvilken gutt på hotellet som Avdo skal ta plassen til.

Etter et tett løp mellom Axel Kleivane og Emil Wille Gramstad er det førstnevnte som ryker ut.

– Jeg trodde faktisk det sto mellom Torbjørn eller meg, forteller Axel Kleivane til Nettavisen og forklarer:

– Jeg tenkte at hvis det var anonymt valg ville jeg ryke fordi den andre alliansen hadde flertallet, hadde det vært åpent ville Ida og Sania snakket bra for seg og Torbjørn hadde røket.

Dette sa Axel om «Paradise Hotel» før innsjekk:

Torbjørn Breivik var nemlig den av guttene som hadde vært kortest tid i villaen, og sto sammen med Ida B. som også var nykomling, slik at det kunne vært et enkelt valg for jentene om de ønsket å være minst mulig taktiske.

– Vi ble faktisk litt overrasket over at de var så taktiske, forteller Axel.

Axel har hele tiden vært en sterk spiller på hotellet, noe som tidvis har ført til heftige krangler.

Til slutt var det Sandra Lindgjerdet som ble tungen på vektskålen, og bestemte at det var Axel og ikke Emil som måtte pakke kofferten.

– Jeg skjønner valget hennes godt, og at hun ville gå til den andre alliansen og stå med Karl. For hvem skulle hun stått med hos oss når Martin og jeg sto så trygt? Vi trodde vi kunne lure henne, men hun er en smart jente. Hun spiller bra, sier Axel i dag.

Måtte ta pustepauser

Ida Johansen Aaserud har stått med Axel nesten hele oppholdet, og det har blitt flere hete netter mellom de to i løpet av tiden på luksushotellet i Mexico.

– Jeg ble så knyttet til ham. Han ble tryggheten min der inne og etterpå følte jeg meg litt fortapt, forteller Ida til Nettavisen og innrømmer at det ble et tomrom da Axel dro.

Axel skjønte med én gang jentene kom gående inn på hotellet at det var hans tur til å ryke. Partneren Ida var nemlig tydelig preget av situasjonen og higet etter pusten mellom all gråten.

Se Axel få beskjeden om at han er ute i videoen øverst i saken.

– Jeg husker jeg sto utenfor før vi skulle gå inn og fortelle det, og jeg gråt og måtte ta en pustepause, så gråt jeg igjen, og til slutt måtte jeg bare skjerpe meg og bli med inn, forteller Ida.

Ble overrasket over hvor mye hun gråt

Axel selv ble litt overrasket over at de andre deltagerne ble så lei seg da han sjekket ut.

– Ida så ganske knust ut og det var ikke noe gøy å se på. Jeg så episoden nå og visste ikke at så mange ble lei seg for at jeg røk ut, det var fint å se. Jeg gikk ut med et smil, forteller Axel.

Ida, som forteller at hun sjelden gråter, ble overrasket over hvor lei seg hun ble inne på hotellet. I dag synes hun det nesten er litt rart å se hvor følsom hun ble.

– Der inne blir du så oppslukt og avhengig av de menneskene, fordi man er sammen 24/7. Så når en forsvinner derfra føles det som en begravelse.

Speil-bommert: Valgte lotion fremfor leppestift

Det tok ikke lang tid utenfor hotellet før Axel skjønte at han ville savne tiden på hotellet.

– Jeg savnet alle folka, og Ida og Martin aller mest. Så er det stemningen og de kule festene. Jeg likte spillet også, så det var kjipt å innse at jeg ikke fikk lov til å spille mer, forteller han.

Axel skrev sine siste ord til deltakerne i bodylotion før han sjekket ut.

I sann «Paradise Hotel»-stil skrev Axel en hilsen på speilet før han sjekket ut. Problemet var bare at han slet litt med gjennomføringen.

– Jeg visste ikke at Ida hadde leppestift, så jeg brukte lotion og satt der sikkert i ti minutter og skrev. Det var billigversjonen av å skrive på speilet, ler han.

– Var som et kjærestepar

Axel og Ida har gjennom årets sesong blitt to populære og sammensveisede deltagere, som ble kalt for «Paradise-paret» inne på hotellet. Begge to, som fortsatt er single, får daglig en rekke spørsmål om de ikke skal bli sammen.

– Ida og jeg hadde et bra partnerskap både spillmessig og personlighetsmessig, så jeg synes det var kjipt å dra fra henne alene der, forteller Axel i dag.

– Vi hadde en flørt, men jeg vil si at vi var som et kjærestepar der inne og oppførte oss som vi skulle vært sammen, for det var alltid oss to og vi var veldig knytta til hverandre, forteller Ida til Nettavisen.

De to har tidligere fortalt at en av grunnene til at det ikke har blitt noe mer, er at Ida bor på Gran og Axel i Bergen.

Hun forteller at det strømmer inn med meldinger fra nysgjerrige fans som foreslår ikke bare at paret bør bli sammen, men også at de bør gifte seg og få barn.

– Jeg blir helt satt ut, sier Ida om oppmerksomheten.

– Axel og jeg klikker godt hjemme også, og jeg vet ikke om det hadde vært annerledes om vi hadde bodd nærmere, det er ikke godt å si, forteller Ida som svar til håpefulle fans.

